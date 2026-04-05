Se cierra la fecha 10 del Apertura: varios equipos que no quieren perderle pisada al líder San Lorenzo

Con intensa actividad se cerrará este domingo la fecha 10 del Torneo Apertura del fútbol sanjuanino en Primera División. Con San Lorenzo como único líder, son varios los equipos que buscarán ganar para no perderle pisada al puntero del certamen.
El Torneo Apertura del fútbol sanjuanino le baja el telón a la fecha 10. San Lorenzo de Ullum es el único puntero.
Con intensa actividad se cerrará este domingo la fecha 10 del Torneo Apertura del fútbol sanjuanino en Primera División. Con San Lorenzo como único líder, son varios los equipos que buscarán ganar para no perderle pisada al puntero del certamen.
Con el triunfo de San Lorenzo el sábado que lo dejó como puntero con 22 puntos, con 18 lo siguen Desaparados (con un partido pendiente ante Minero), además de Unión y Colón, López Peláez quedó con 17, mientras que con 16 están Atenas y 9 de Julio, entre las principales posiciones.
El domingo será intenso y con mucha actividad. Juventud Zondina recibirá a Atenas de Pocito, con Ignacio Autenechea como juez principal, mientras que 9 de Julio enfrentará a Colón Junior con arbitraje de Enzo Gómez.
En otro de los encuentros, Unión de Villa Krause se medirá ante Marquesado, partido dirigido por Martín Rivero. A su vez, Sportivo Peñarol jugará frente a Defensores Argentinos, con Martín Baigorria como árbitro.
La fecha también incluye el duelo entre Alianza y Trinidad, arbitrado por Marcelo Cruz, y el enfrentamiento de Rivadavia ante Minero, con Eduardo Prior como juez.
Además, Carpintería se medirá ante Villa Ibáñez con arbitraje de Yazmín Yacante.
El cierre de la jornada estará a cargo del partido entre Sportivo Desamparados y Sarmiento de Zonda, desde las 20.30 horas y con Rubén Fernández como árbitro principal.