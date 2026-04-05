Se cierra la fecha 10 del Apertura: varios equipos que no quieren perderle pisada al líder San Lorenzo

El Torneo Apertura del fútbol sanjuanino le baja el telón a la fecha 10. San Lorenzo de Ullum es el único puntero.

San Lorenzo de Ullum es el único líder del Apertura del fútbol local.

Con intensa actividad se cerrará este domingo la fecha 10 del Torneo Apertura del fútbol sanjuanino en Primera División. Con San Lorenzo como único líder, son varios los equipos que buscarán ganar para no perderle pisada al puntero del certamen.

Con el triunfo de San Lorenzo el sábado que lo dejó como puntero con 22 puntos, con 18 lo siguen Desaparados (con un partido pendiente ante Minero), además de Unión y Colón, López Peláez quedó con 17, mientras que con 16 están Atenas y 9 de Julio, entre las principales posiciones.

Los árbitros para el cierre de la fecha 10 del Apertura El domingo será intenso y con mucha actividad. Juventud Zondina recibirá a Atenas de Pocito, con Ignacio Autenechea como juez principal, mientras que 9 de Julio enfrentará a Colón Junior con arbitraje de Enzo Gómez.

En otro de los encuentros, Unión de Villa Krause se medirá ante Marquesado, partido dirigido por Martín Rivero. A su vez, Sportivo Peñarol jugará frente a Defensores Argentinos, con Martín Baigorria como árbitro.

La fecha también incluye el duelo entre Alianza y Trinidad, arbitrado por Marcelo Cruz, y el enfrentamiento de Rivadavia ante Minero, con Eduardo Prior como juez.