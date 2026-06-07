Selección Argentina: Scaloni encendió las alarmas por tres lesionados y definirá la lista tras el amistoso con Islandia

La victoria de la Selección Argentina por 2-0 ante Honduras dejó buenas sensaciones desde lo futbolístico, pero también varias preocupaciones para Lionel Scaloni a pocos días del inicio del Mundial 2026 . Tras confirmarse la baja de Leonardo Balerdi por una lesión en el sóleo, el entrenador reconoció que hay otros futbolistas que no se encuentran en plenitud física y adelantó que recién después del amistoso frente a Islandia tomará decisiones definitivas sobre la lista.

En conferencia de prensa, el técnico explicó que la situación va más allá del reemplazo del defensor del Olympique de Marsella y que el cuerpo técnico está monitoreando el estado de varios jugadores.

"Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central. Por eso tenemos un partido más y vamos a sacar conclusiones en el próximo. La situación del Flaco hace que tengamos que evaluar muchos compañeros más y no vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás", señaló. "Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central. Por eso tenemos un partido más y vamos a sacar conclusiones en el próximo. La situación del Flaco hace que tengamos que evaluar muchos compañeros más y no vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás", señaló.

Según trascendió, los tres futbolistas que más preocupan actualmente al cuerpo técnico son Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Leandro Paredes . Los laterales derechos arrastran molestias musculares y compiten por el mismo puesto, una situación que obliga a extremar los cuidados. Por esa razón, Scaloni convocó para estos amistosos a Agustín Giay y Nicolás Capaldo como alternativas.

En el caso de Paredes, el mediocampista de Boca se recupera de un desgarro leve sufrido en el último encuentro con el conjunto xeneize. Su evolución será determinante para conocer si podrá llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo, ya que todavía no pudo entrenarse con normalidad junto al resto del plantel.

La lista de jugadores con molestias también incluye a Julián Álvarez, quien padece una inflamación en uno de sus tobillos, aunque en principio estará disponible para el torneo. Emiliano Martínez continúa recuperándose de una fractura en el dedo anular de la mano derecha, pero sería titular en el debut frente a Argelia. Por su parte, Nicolás Paz se incorporará al grupo tras superar una contusión en la rodilla izquierda que arrastraba desde el final de la temporada en Italia.

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia llegó cuando Scaloni se refirió a la desafectación de Balerdi. El entrenador admitió que fue una decisión dolorosa debido al vínculo que mantiene con el defensor desde las selecciones juveniles.

"Ayer tenía la esperanza de que no fuera lo que todos pensábamos y al final se confirmó que tiene un problema en el sóleo. Era demasiado arriesgado. Con todo el dolor del mundo tuve que decirle que no iba a formar parte de la Copa. Lo conozco desde la Sub-20 y fue una situación muy difícil para todos", expresó. "Ayer tenía la esperanza de que no fuera lo que todos pensábamos y al final se confirmó que tiene un problema en el sóleo. Era demasiado arriesgado. Con todo el dolor del mundo tuve que decirle que no iba a formar parte de la Copa. Lo conozco desde la Sub-20 y fue una situación muy difícil para todos", expresó.

Más allá de las bajas y las dudas físicas, el DT destacó el rendimiento colectivo mostrado ante Honduras. Consideró que el equipo respondió ante un rival exigente y valoró la posibilidad de repartir minutos entre varios futbolistas en la antesala del Mundial.

Finalmente, Scaloni también se mostró entusiasmado por el debut de varios jóvenes en la Selección Mayor. Santiago Beltrán, Joaquín Freitas y Tomás Aranda tuvieron su estreno absoluto y dejaron una imagen positiva para el entrenador.

"Me gustaron todos. Son chicos que venimos siguiendo desde hace tiempo. Aranda tiene potrero, quiere la pelota y juega con una tranquilidad increíble. Beltrán y Freitas también demostraron que pueden aportar mucho. Nos generan ilusión para el futuro", concluyó. "Me gustaron todos. Son chicos que venimos siguiendo desde hace tiempo. Aranda tiene potrero, quiere la pelota y juega con una tranquilidad increíble. Beltrán y Freitas también demostraron que pueden aportar mucho. Nos generan ilusión para el futuro", concluyó.

El próximo martes, cuando Argentina enfrente a Islandia en su último amistoso preparatorio, Scaloni terminará de evaluar a los jugadores con molestias físicas y definirá los nombres que viajarán al Mundial 2026.