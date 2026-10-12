Sportivo Desamparados abrochó jerarquía: sumó un refuerzo para los Play Off del Regional Amateur

El Puyutano se mueve fuerte en la ventana de transferencias y sumó a Tomás Garro, un mediocampista ofensivo con recorrido en el Federal A.

Sportivo Desamparados se mueve en el mercado de pases en medio de los decisivos Play Off del Torneo Regional Federal Amateur. Aprovechando la ventana habilitada para esta instancia, la dirigencia abrochó este lunes la llegada de su primera incorporación: Tomás Valentín Garro.

El mediocampista, que puede desempeñarse como volante ofensivo o interior izquierdo, es oriundo de San Luis, tiene 27 años y 1,73 metros de altura. Los especialistas lo definen como un jugador de potrero, rápido, con gran pegada de media distancia, atrevido para pedir la pelota y con la personalidad necesaria para desnivelar de mitad de cancha hacia adelante.

A lo largo de su carrera, Garro ha construido una importante trayectoria. Realizó gran parte de su formación y recorrido en Juventud Unida de San Luis (con etapas entre 2018 y 2025), club donde debutó profesionalmente en 2018 y se convirtió en una de sus principales cartas ofensivas. Además, vistió la camiseta de Villa Dálmine en la Primera Nacional (2020-2021), tuvo un paso por La Calera F.C. (2025) y viene de disputar el Federal A vistiendo los colores de Costa Brava de General Pico, su último destino antes de recalar en el conjunto sanjuanino.

El flamante fichaje se sumó este lunes al plantel conducido tácticamente por Mauricio Del Cero en un momento clave de la temporada.

Desamparados obligado a revertir la serie en Puyuta El Víbora se prepara intensamente para afrontar el partido de revancha de la Segunda Fase del Regional Amateur, luego de caer por la mínima (1-0) en su visita a San Carlos, en Mendoza, en un encuentro que estuvo marcado por polémicos fallos arbitrales que perjudicaron al elenco cuyano.