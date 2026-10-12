    • 12 de octubre de 2026 - 18:18

    Sportivo Desamparados abrochó jerarquía: sumó un refuerzo para los Play Off del Regional Amateur

    El Puyutano se mueve fuerte en la ventana de transferencias y sumó a Tomás Garro, un mediocampista ofensivo con recorrido en el Federal A.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sportivo Desamparados se mueve en el mercado de pases en medio de los decisivos Play Off del Torneo Regional Federal Amateur. Aprovechando la ventana habilitada para esta instancia, la dirigencia abrochó este lunes la llegada de su primera incorporación: Tomás Valentín Garro.

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    El mediocampista, que puede desempeñarse como volante ofensivo o interior izquierdo, es oriundo de San Luis, tiene 27 años y 1,73 metros de altura. Los especialistas lo definen como un jugador de potrero, rápido, con gran pegada de media distancia, atrevido para pedir la pelota y con la personalidad necesaria para desnivelar de mitad de cancha hacia adelante.

    A lo largo de su carrera, Garro ha construido una importante trayectoria. Realizó gran parte de su formación y recorrido en Juventud Unida de San Luis (con etapas entre 2018 y 2025), club donde debutó profesionalmente en 2018 y se convirtió en una de sus principales cartas ofensivas. Además, vistió la camiseta de Villa Dálmine en la Primera Nacional (2020-2021), tuvo un paso por La Calera F.C. (2025) y viene de disputar el Federal A vistiendo los colores de Costa Brava de General Pico, su último destino antes de recalar en el conjunto sanjuanino.

    El flamante fichaje se sumó este lunes al plantel conducido tácticamente por Mauricio Del Cero en un momento clave de la temporada.

    Con la llegada de Garro, Desamparados buscará renovar sus expectativas y dar vuelta la serie en su estadio en un encuentro que promete ser a cancha llena. Será el domingo próximo, Día de la Madre, posiblemente desde las 20 horas.

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