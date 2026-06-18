    • 18 de junio de 2026 - 16:19

    Suiza goleó a Bosnia 4-1 y quedó a un paso de los 16vos de final del Mundial 2026

    Con un doblete de Johan Manzambi, más los tantos de Ruben Vargas y Granit Xhaka, el seleccionado suizo se impuso por 4-1 en un duelo clave del Grupo B.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Suiza dio un golpe de autoridad en el Grupo B del Mundial 2026 al vencer con contundencia por 4-1 a Bosnia y Herzegovina en un partido que podía resultar decisivo para el futuro de ambos seleccionados en el certamen.

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    Tras los empates 1-1 registrados en la primera fecha, tanto entre Suiza y Catar como entre Bosnia y Canadá, el encuentro aparecía como una oportunidad inmejorable para tomar ventaja en una de las zonas más parejas de la Copa del Mundo. Y fueron los suizos quienes aprovecharon mejor la ocasión.

    El equipo dirigido por Murat Yakin dominó gran parte del encuentro y generó las situaciones más claras desde el inicio. Breel Embolo y Dan Ndoye llevaron peligro constante al área rival, aunque el marcador permaneció en blanco durante toda la primera mitad.

    La resistencia bosnia se quebró a los 73 minutos, cuando Johan Manzambi, que había ingresado pocos minutos antes, conectó una volea dentro del área para abrir el marcador. El gol liberó a Suiza, que comenzó a encontrar espacios ante un rival obligado a adelantarse.

    A los 79 minutos llegó un momento clave: el defensor bosnio Muharemovic fue expulsado por cortar una acción manifiesta de gol y dejó a su equipo con diez hombres. Con superioridad numérica, Suiza aprovechó para liquidar el encuentro.

    Ruben Vargas amplió la diferencia a los 83 minutos con una gran definición y, seis minutos después, Manzambi volvió a aparecer para firmar su doblete y establecer el 3-0.

    Bosnia logró descontar en tiempo agregado gracias a Ermin Mahmic, que maquilló el resultado con el 3-1 a los 93 minutos. Sin embargo, todavía quedaba tiempo para una nueva alegría suiza: tras una revisión del VAR, el árbitro sancionó un penal que Granit Xhaka transformó en gol para sellar el definitivo 4-1.

    Con este resultado, Suiza suma sus primeros tres puntos en el Mundial y queda muy bien posicionada para avanzar a los octavos de final. Bosnia, en cambio, llega a la última fecha con la obligación de ganar y depender de otros resultados para seguir con vida en el torneo.

    En la próxima jornada, Suiza se medirá con Canadá, mientras que Bosnia buscará la recuperación frente a Catar en otro duelo decisivo del Grupo B.

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