    • 27 de marzo de 2026 - 23:11

    Tabla de posiciones: San Martín empató y quedó fuera de los puestos de arriba

    San Martín de San Juan igualó sin goles ante Racing de Córdoba por la Primera Nacional y sigue lejos de la cima de la Zona B.

    San Martín disputó un duro partido de Primera Nacional en condición de local. FOTO: DANIEL ARIAS

    San Martín disputó un duro partido de Primera Nacional en condición de local.

    FOTO: DANIEL ARIAS

    Foto:

    San Martín de San Juan no logró hacerse fuerte de local e igualó 0-0 ante Racing de Córdoba en el interzonal de la Primera Nacional, resultado que lo mantiene en la mitad de la tabla de la Zona B. El equipo verdinegro dejó pasar una chance importante.

    Leé además

    Impotencia. San Martín ni pudo con Racing de Córdoba y empató sin goles en el Pueblo Viejo.

    San Martín volvió a quedarse con las ganas ante Racing de Córdoba
    Sanjuanino. Zuliani es una de las fijas en el San Martín de Martos. Este viernes estaría ante Racing de Córdoba.

    San Martín busca su identidad recibiendo a Racing de Córdoba

    ## Tabla de posiciones – Zona B (Primera Nacional)

    | Nº | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |

    | 1 | Gimnasia (J) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |

    | 2 | Nueva Chicago | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |

    | 3 | Gimnasia y Tiro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |

    | 4 | Atlético Rafaela | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |

    | 5 | Tristán Suárez | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |

    | 6 | San Martín (T) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |

    | 7 | Midland | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |

    | 8 | Temperley | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |

    | 9 | Agropecuario Argentino | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |

    | 10 | Atlanta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |

    | 11 | San Martín (SJ) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |

    | 12 | Güemes (SE) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |

    | 13 | Patronato | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |

    | 14 | Almagro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |

    | 15 | Quilmes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |

    | 16 | Chacarita | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |

    | 17 | Deportivo Maipú | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |

    | 18 | Colegiales | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Titular. Diego Mercado fue el volante central de San Martín ante los tucumanos y repetiría contra Racing de Córdoba,

    San Martín define nombres para recibir a la Academia cordobesa

    Fundamental. Seba González es el fútbol en un San Martín que arrancó de mayor a menor en la Primera Nacional.

    Análisis: San Martín y un comienzo gris que implica grandes decisiones

    Lo que era una fiesta en las tribunas, se convirtió en un final sin celebración.

    [FOTOS] San Martín se quedó sin el triunfo en el último minuto ante el Santo tucumano

    Ataque. Genaro Rossi lucha con Ferreyra. San Martín empezó ganando pero se durmió y los tucumanos se lo empataron.

    A San Martín se le escapó la victoria en el instante final con los tucumanos