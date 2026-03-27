Tabla de posiciones: San Martín empató y quedó fuera de los puestos de arriba

San Martín de San Juan no logró hacerse fuerte de local e igualó 0-0 ante Racing de Córdoba en el interzonal de la Primera Nacional, resultado que lo mantiene en la mitad de la tabla de la Zona B. El equipo verdinegro dejó pasar una chance importante.
## Tabla de posiciones – Zona B (Primera Nacional)
| Nº | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1 | Gimnasia (J) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 2 | Nueva Chicago | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Gimnasia y Tiro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Atlético Rafaela | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Tristán Suárez | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | San Martín (T) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | Midland | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Temperley | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Agropecuario Argentino | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 10 | Atlanta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 11 | San Martín (SJ) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 12 | Güemes (SE) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | Patronato | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 14 | Almagro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 15 | Quilmes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | Chacarita | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 17 | Deportivo Maipú | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 18 | Colegiales | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |