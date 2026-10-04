Todo o nada en la Villa Güell: Belgrano de Media Agua recibe a Unión en una batalla decisiva por el Regional Amateur

El Azul, que llega con una luz de ventaja, visitará este domingo al conjunto sarmientino desde las 16, en la Villa Güell, por la Zona 6.

Llegó la hora de la verdad en la Zona 6 del Torneo Regional Federal Amateur y hoy la mirada en el sur sanjuanino. Este domingo a partir de las 16 horas, la Villa Güell en el departamento Sarmiento será el escenario de una auténtica batalla futbolística: General Belgrano de Media Agua recibe a Atlético Unión de Villa Krause.

La sexta fecha de la zona 6 de la Región Cuyo del Regional Amateur, tendrá un cara a cara de alto voltaje donde solo uno seguirá con vida en el certamen nacional. La tabla del grupo llega al cierre con certezas e incertidumbres en dosis iguales. Con un Sportivo Desamparados ya clasificado en lo más alto tras cosechar 8 unidades y asegurar el primer puesto, toda la tensión y la adrenalina se concentran en Sarmiento para definir al acompañante del "Puyutano".

Las posiciones marcan a Unión en el segundo escalón con 4 puntos, mientras que Belgrano suma una unidad. Sin embargo, el factor clave que sobrevuela este choque es el antecedente directo entre ambos: en el enfrentamiento disputado en Rawson, el "Azul" se quedó con el triunfo por 2 a 0. Debido al reglamento del Consejo Federal -que prioriza los duelos entre sí en caso de igualdad de puntos-, las cartas sobre la mesa dibujan escenarios completamente opuestos para cada bando.

El conjunto dirigido por el "Cachilo" Magallanes desembarca en Media Agua con el viento a favor y múltiples combinaciones para abrochar el boleto. A Unión no solo le sirve la victoria o el empate, sino que incluso perdiendo por uno o dos goles de diferencia logrará el objetivo de meterse en la siguiente ronda. Una ventaja valiosa pero peligrosa si la especulación le gana a la concentración.

En la vereda de enfrente, el panorama del "Bodeguero" roza lo épico. Sin margen para el titubeo, el equipo sarmientino necesita completar una tarde perfecta ante su gente: está obligado a ganar por tres o más goles de diferencia para revertir el resultado global y arrebatarle el segundo puesto al Gigante de Rawson.