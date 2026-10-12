Tomás Ferrandiz copó Mendoza y apunta a un final de año de doble competencia

El judoca sanjuanino fue el mejor en su categoría en Andes Talleres y se prepara para el Nacional y el Panamericano.

Campeón. Tomás Ferrandiz se adjudicó el Torneo de Andes Talleres y ahora se enfoca en el Nacional y el Panamericano.

Se viene noviembre y hay cuenta regresiva para Tomás Ferrandiz. Es que el judoca de San Juan con enorme proyección nacional e internacional demostró que está en un nivel sensacional ganando el Torneo Abierto de Judo de Andes Talleres, en Mendoza.

El logro no diría nada en si mismo, pero de cara al noviembre que se avecina para Tomás, todo suma. El primer objetivo para Ferrandiz es el Torneo Clausura Nacional, que desde el 19 al 22 del més próximo se disputará en San Juan y donde estará en juego el título Nacional de su categoría. Luego, llegará el momento internacional. Y es que el 28 y 29 de noviembre se disputarán en Quinta Roo, México, los Panamericanos Juveniles Cancun 2026 para las categorías A y B.

La preparación de Tomás sigue su curso. Con asistencia de la Federación Sanjuanina de Judo y de la Secretaría de Deportes, el proceso no detiene su marcha y noviembre es el mes clave. En tanto, desde lo económico, sigue el otro proceso de reunir los fondos para estar en México como corresponde.

SAN JUAN PRESENTE La consagración de Ferrandiz no fue el único logro del judo de San Juan ya que la delegación que encabezó el profesor Luis Meritello, coronó un gran fin de semana en Andes Talleres con varios campeonatos y subcampeonatos.

Campeones: Benicio Navarro, Juanjo Cabrera, Santiago Rosas, Agustín Rosas, Jeremías Fernández y Milton Manrique.