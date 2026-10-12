    • 12 de octubre de 2026 - 18:37

    Tomás Ferrandiz copó Mendoza y apunta a un final de año de doble competencia

    El judoca sanjuanino fue el mejor en su categoría en Andes Talleres y se prepara para el Nacional y el Panamericano.

    Campeón. Tomás Ferrandiz se adjudicó el Torneo de Andes Talleres y ahora se enfoca en el Nacional y el Panamericano.

    Campeón. Tomás Ferrandiz se adjudicó el Torneo de Andes Talleres y ahora se enfoca en el Nacional y el Panamericano.

    Foto:

    tomy1
    Por Ariel Poblete

    Se viene noviembre y hay cuenta regresiva para Tomás Ferrandiz. Es que el judoca de San Juan con enorme proyección nacional e internacional demostró que está en un nivel sensacional ganando el Torneo Abierto de Judo de Andes Talleres, en Mendoza.

    Leé además

    sportivo desamparados abrocho jerarquia: sumo un refuerzo para los play off del regional amateur

    Sportivo Desamparados abrochó jerarquía: sumó un refuerzo para los Play Off del Regional Amateur

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Firme. Arbol Verde sigue siendo el puntero del Oficial de la Liga Jachallera en Primera A.

    Arbol Verde no afloja su camino en el Oficial 2026 de la Liga Jachallera

    Por Ariel Poblete

    El logro no diría nada en si mismo, pero de cara al noviembre que se avecina para Tomás, todo suma. El primer objetivo para Ferrandiz es el Torneo Clausura Nacional, que desde el 19 al 22 del més próximo se disputará en San Juan y donde estará en juego el título Nacional de su categoría. Luego, llegará el momento internacional. Y es que el 28 y 29 de noviembre se disputarán en Quinta Roo, México, los Panamericanos Juveniles Cancun 2026 para las categorías A y B.

    La preparación de Tomás sigue su curso. Con asistencia de la Federación Sanjuanina de Judo y de la Secretaría de Deportes, el proceso no detiene su marcha y noviembre es el mes clave. En tanto, desde lo económico, sigue el otro proceso de reunir los fondos para estar en México como corresponde.

    SAN JUAN PRESENTE

    La consagración de Ferrandiz no fue el único logro del judo de San Juan ya que la delegación que encabezó el profesor Luis Meritello, coronó un gran fin de semana en Andes Talleres con varios campeonatos y subcampeonatos.

    Campeones: Benicio Navarro, Juanjo Cabrera, Santiago Rosas, Agustín Rosas, Jeremías Fernández y Milton Manrique.

    Subcampeones: Simón Dávila, Carlos Bustos y Martín Rosas.

    San Juan se clasificó primero por equipos, quedando segundo Universidad Nacional de Cuyo y tercero, Andes Talleres. La formación sanjuanina fue con Santiago Rosas, Mateo Dávila, Augusto Fager, Agustín Rosas y Jeremías Fernández.

    La Federación Sanjuanina ahora se meterá de lleno en la preparación del Torneo Nacional Clausura que a mediados de noviembre reunirá en San Juan a lo mejor del Judo del país en todas las categorías para cerrar la temporada 2026.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Unión sacó una buena ventaja ante Palmira en la Segunda Fase del Regional Amateur. Foto: gentileza De Local. 

    Unión lo dio vuelta y sacó una buena ventaja ante Palmira en el choque de ida de la Segunda Fase del Regional

    Por Redacción Diario de Cuyo
    argentina cayo ante francia en el debut, pero el sanjuanino conti acevedo sostuvo al equipo desde el arco

    Argentina cayó ante Francia en el debut, pero el sanjuanino Conti Acevedo sostuvo al equipo desde el arco

    Por Alfred Bridge
    colapinto en singapur: abandono por falla mecanica y criticas de la prensa britanica

    Colapinto en Singapur: abandono por falla mecánica y críticas de la prensa británica

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Alpine - Franco Colapinto.

    Alpine reveló la decisión que tomaron con el auto de Franco Colapinto tras el caótico Gran Premio de Singapur

    Por Redacción Diario de Cuyo