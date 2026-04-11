    • 11 de abril de 2026 - 17:57

    Top Race: el sanjuanino Fabián Flaqué largará tercero en la final de este domingo

    El piloto sanjuanino Fabián Flaqué hizo una gran clasificación y buscará pelear este domingo la carrera que larga a las 11,40. La pole fue de Ciarrocchi.

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    Fabián Flaqué se destacó en el inicio del  Top Race en El Zonda.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Top Race completó su segunda clasificación de la temporada 2026 en el exigente autódromo Autódromo El Zonda-Eduardo Copello, y entre nombres fuertes y candidatos, el que se llevó una de las grandes ovaciones fue el sanjuanino Fabián Flaqué que fue tercero y que este domingo buscará dar pelea en la carrera que largará a las 11.40.

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    Ante su gente, Flaqué construyó una sólida actuación que le permitió quedarse con el tercer lugar de la grilla metiéndose de lleno en la pelea por la final del domingo. Con un manejo firme y sin errores en un trazado siempre desafiante, el piloto local confirmó su buen presente y se ilusiona con pelear en los puestos de adelante.

    Lo cierto es que este sábado la pole position quedó en manos del cordobés Marcelo Ciarrocchi, quien marcó un tiempo de 1:19.435 y se posicionó como el gran candidato del fin de semana. Detrás se ubicó Diego Verriello, a 452 milésimas, mientras que Flaqué completó el trío de punta. Más atrás terminaron Juan Pablo Traverso y Roberto Lobay.

    La tanda clasificatoria tuvo un momento de tensión con el fuerte accidente de Nereo Queijeiro, quien había sido protagonista en los entrenamientos pero no pudo registrar tiempo tras el golpe, obligando a una interrupción en la actividad.

    Con este panorama, todas las expectativas están puestas en la final de este domingo, donde Flaqué buscará aprovechar su posición de largada y el impulso del público local para meterse en la lucha por la victoria en uno de los circuitos más técnicos del calendario.

    A qué hora larga la final del Top Race

    La carrera se pondrá en marcha a partir de las 11:40 y promete emociones fuertes en suelo sanjuanino.

    Clasificación Top Race

    Posición Piloto Tiempo

    1 Marcelo Ciarrocchi 1:19.435 -

    2 Diego Verziello 0,452

    3 Fabian Flaque 0,653

    4 Juan Pablo Traverso 0,810

    5 Roberto Lobay (M) 0,814

    6 Ayrton Gardoqui 1,434

    7 Alejandro Irazusta (M) 1,686

    8 Norberto Grosso (M) 1,868

    9 Adrian Hamze (M) 2,121

    10 Pedro Mariezcurrena 2,407

    11 Carlos Guttelin (M) 3,221

    12 Federico Montans (M) 4,525

    13 Mauro Rial (M) 5,358

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