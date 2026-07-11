    • 11 de julio de 2026 - 08:17

    Torneo Clausura: sábado recargado con dos de los punteros en cancha

    El Torneo Clausura abrirá su cuarta fecha este sábado con cinco partidos y la presencia de dos de los punteros.

    Líderes. Colón Junior recibirá a Carpintería en uno de los partidos más interesantes del sábado.

    Líderes. Colón Junior recibirá a Carpintería en uno de los partidos más interesantes del sábado.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol no se detiene. Los punteros son Colón Junior, Atlético Alianza, Sportivo Desamparados y Atlético Trinidad, todos con 9 puntos, producto de tres triunfos en igual cantidad de presentaciones. Y este sábado comenzará la cuarta fecha con cinco encuentros.

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    La cuarta fecha comenzará este sábado, cuando dos de los líderes salgan a la cancha. Colón Junior recibirá a Carpintería con la misión de extender su campaña perfecta, mientras que Atlético Trinidad será local frente a Minero Argentino, otro de los equipos que buscará cortar la racha del líder.

    La jornada sabatina también tendrá los encuentros entre López Peláez y Atlético Unión, Atlético Marquesado frente a Villa Ibáñez y Defensores de Argentinos ante Sarmiento, que se jugará en la cancha de Peñarol.

    La continuidad llegará el domingo, con otros dos punteros en acción. Atlético Alianza visitará a Juventud Zondina, mientras que Sportivo Desamparados tendrá una prueba de riesgo en su visita a Atenas Pocito.

    Ese día también se medirán Sportivo 9 de Julio y Sportivo Peñarol, además de San Lorenzo de Ullum frente a Sportivo Rivadavia.

    Con el campeonato todavía en sus primeras jornadas, la cuarta fecha puede empezar a marcar diferencias. Los cuatro líderes intentarán conservar el puntaje ideal, mientras que sus perseguidores buscarán aprovechar cualquier traspié para acortar distancias y meterse de lleno en la lucha por el Clausura.

    Programación de la 4ª fecha

    Sábado

    López Peláez vs. Atlético Unión

    Colón Junior vs. Carpintería

    Atlético Marquesado vs. Villa Ibáñez

    Atlético Trinidad vs. Minero Argentino

    Defensores de Argentinos vs. Sarmiento (en cancha de Peñarol)

    Domingo

    Sportivo 9 de Julio vs. Sportivo Peñarol

    Juventud Zondina vs. Atlético Alianza

    San Lorenzo de Ullum vs. Sportivo Rivadavia

    Atenas Pocito vs. Sportivo Desamparados

    Todos los encuentros se jugarán con Cuarta División desde las 13:30 y Primera División a partir de las 16 horas.

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