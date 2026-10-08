Un duelo con historia: Unión enfrenta a Atlético Palmira, un viejo conocido de batallas nacionales

El Torneo Regional Federal Amateur 2026 no da tregua y los equipos sanjuaninos ya conocen sus compromisos para la Segunda Ronda de la Región Cuyo . En ese escenario, Unión de Villa Krause enfrentará un desafío de alta exigencia cuando se mida ante el Club Atlético Palmira de Mendoza .

El conjunto de Rawson, que finalizó en la segunda colocación de la Zona 6, iniciará la llave de eliminación directa actuando como local este domingo en San Juan, por lo que estará obligado a conseguir un resultado favorable antes de emprender el viaje a suelo mendocino para definir la clasificación en el Estadio José Guillermo Castro.

El "Jarillero" abrochó su pasaje a esta instancia decisiva tras igualar 1 a 1 frente a La Libertad en la jornada de cierre de la fase de grupos. Con ese resultado, el Aurinegro cosechó 10 unidades y se adueñó del segundo puesto de la Zona 3, ubicándose por detrás del líder Atlético Argentino y dejando en el camino a Montecaseros y al propio La Libertad. De la mano del director técnico Sergio Martínez, la histórica institución del departamento de San Martín celebró su regreso al certamen nacional tras varios años de ausencia, afirmando una continuidad competitiva en la categoría tras haber recibido en campañas anteriores la licencia deportiva por parte del Consejo Federal del Fútbol Argentino.

El choque entre ambos clubes cuenta con un interesante historial de batallas futbolísticas que le añade condimento al cruce . No será la primera vez que se ven las caras en una llave decisiva, ya que registran cruces de peso cuando compartieron la zona de la edición 2013/2014 del extinto Torneo Argentino B.

En aquella temporada se enfrentaron en cuatro oportunidades con un balance sumamente parejo donde la localía resultó determinante: el 6 de octubre de 2013 el Aurinegro se impuso 4 a 1 en Mendoza; posteriormente, el 24 de enero y el 26 de marzo de 2014, el Azul celebró en Villa Krause al vencer por 3 a 0 y 1 a 0 respectivamente; finalmente, el 20 de abril de 2014, Palmira festejó en su cancha con un 3 a 1 a favor.

El Jarillero y sus escándalos recientes en el Regional Amateur

Sin embargo, el presente de la entidad fundada el 31 de enero de 1912 no ha estado exento de convulsiones fuera del terreno de juego. El arranque de la temporada 2026 estuvo dominado por una profunda crisis económica que derivó en un serio contrapunto institucional. En la búsqueda de alternativas para afrontar los elevados costos operativos de la competencia, la dirigencia jarillera solicitó información a la Liga Rivadaviense para evaluar una eventual afiliación. La iniciativa fue interpretada por las autoridades de la Liga Mendocina como un intento de desvinculación por parte de uno de sus clubes fundadores, desencadenando semanas de absoluta tensión.

A ese complejo panorama financiero se le sumó a finales de septiembre un episodio extradeportivo de repercusión nacional que volvió a poner a la institución en el centro de las miradas. Durante la última fecha de la etapa clasificatoria, en el clásico zonal disputado ante Montecaseros, el atacante de Palmira, Facundo Reveco, protagonizó un repudiable acto de discriminación e incitación a la violencia al dirigir gestos racistas simulando los movimientos de un mono hacia el futbolista brasileño Antonio Ponte Lourenco. El jugador fue aprehendido al término del partido, trasladado a la Comisaría 55° de Mendoza donde permaneció detenido durante la noche, e imputado en un proceso contravencional antes de recuperar la libertad al día siguiente.

Con esos antecedentes a cuestas, Atlético Palmira intenta enfocar la atención en el aspecto extrictamente deportivo. En su reducto habitual de Palmira, un estadio con capacidad para 5.000 espectadores donde suele disputar el clásico departamental contra Atlético Club San Martín, el Jarillero apostará a la fortaleza de su localía. Mientras tanto, Unión de Villa Krause ultima detalles estratégicos sabiendo que la llave requerirá máxima concentración en los primeros 90 minutos en San Juan para viajar con margen a Mendoza y sostener la ilusión del ascenso.

Sanción confirmada: el Azul pierde la localía en el 12 de Octubre

El polémico final del partido entre Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados tuvo secuelas por parte del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA que apuntó directamente contra el club de la calle Lemos y resolvió suspender por dos fechas el estadio 12 de Octubre, además de imponerle una severa multa económica.

La sanción corresponde al expediente N.º 5837/26 del Torneo Regional Federal Amateur y se conoció luego de analizar el informe presentado por el árbitro del encuentro disputado el pasado 21 de septiembre, que terminó con victoria 2-1 en favor de Desamparados.

El episodio que terminó comprometiendo gravemente a Unión ocurrió una vez finalizado el clásico. Mientras el plantel visitante intentaba abandonar el campo de juego bajo custodia policial, desde el exterior del estadio comenzaron a arrojar distintos objetos hacia el sector por donde debía retirarse el equipo puyutano. Uno de esos proyectiles impactó de lleno en la parte posterior de la cabeza de Cristian García, jugador de Desamparados, quien cayó inconsciente al piso y tuvo que ser asistido de urgencia por personal médico antes de ser trasladado en ambulancia para recibir atención especializada.

Dada la imposibilidad de utilizar su reducto habitual tras el fallo del organismo de la AFA, es casi un hecho que Unión deberá mudar su localía para el trascendental duelo de ida ante Atlético Palmira y disputar el encuentro en el Estadio San Juan del Bicentenario.