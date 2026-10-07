    • 7 de octubre de 2026 - 15:40

    Una sanjuanina se consagró campeona en un importante torneo de hipismo en Rosario

    Daniela Segado, la amazona sanjuanina representante del Jockey Club San Juan, ganó la categoría Amateur 1,00 m del Torneo Regional Rosario 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hipismo volvió a destacarse a nivel nacional de la mano de la sanjuanina Daniela Segado, representante del Jockey Club San Juan, quien se consagró campeona de la categoría Amateur 1,00 m en el Torneo Regional Rosario 2026. La competencia se disputó entre el 1 y el 4 de octubre en el Jockey Club Rosario.

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    Segado fue una de las grandes protagonistas. Junto a "DP con Altea", la amazona sanjuanina logró quedarse con el primer puesto durante los tres días de competencia, un desempeño que le permitió asegurarse el campeonato de su categoría.

    El torneo también tuvo una importante presencia familiar para Segado, ya que participaron sus hijos Ignacio y Nicolás Turcumán, además de su esposo, Maximiliano Turcumán.

    Ignacio también tuvo una actuación destacada. Junto a Paddy Blue Rosette, consiguió el primer puesto en la primera fecha de competencia dentro de la categoría Segunda 1,30 m.

    Por su parte, Nicolás Turcumán y Maximiliano Turcumán también formaron parte del certamen y tuvieron un excelente desempeño, completando una participación familiar que dejó a la equitación sanjuanina bien representada en Rosario.

    De esta manera, Daniela Segado cerró un torneo destacado con un primer puesto en las tres jornadas y el título de campeona del Regional Rosario 2026 en Amateur 1,00 m, llevando al Jockey Club San Juan a lo más alto de la competencia.

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