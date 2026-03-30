Universitario volvió al plano nacional y clasificó al Torneo del Interior B

El conjunto sanjuanino Universitario superó 27-22 a Jockey Club en Tucumán y se aseguró un lugar en la Zona 6 tras más de dos décadas.

Regreso. Universitario de San Juan venció a los tucumanos y volvió al ruefo nacional.

El pasado fin de semana, Universitario consiguió un triunfo de gran relevancia institucional y deportiva al imponerse por 27-22 frente a Jockey Club en Tucumán, resultado que le permitió sellar su clasificación al Torneo del Interior B. De esta manera, el conjunto sanjuanino regresa a la escena nacional luego de 22 años.

El equipo dirigido por Fernando Torcivia mostró solidez en distintos pasajes del encuentro, apoyado en una estructura defensiva firme, presión alta y un funcionamiento dinámico en el juego de los backs. Estas herramientas le permitieron controlar el desarrollo durante buena parte del partido.

En el tramo final, Universitario debió afrontar un contexto adverso debido a la inferioridad numérica, situación que exigió una respuesta colectiva desde lo físico y lo mental. En ese escenario, los forwards asumieron un rol determinante, sosteniendo la intensidad y defendiendo el resultado hasta el cierre.

Síntesis Jockey Club 22 Try: Juan Ignacio Manson, José Luis Casagrande, Luciano Salazar, Try Penal (scrum)

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