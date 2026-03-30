    • 30 de marzo de 2026 - 13:44

    Universitario volvió al plano nacional y clasificó al Torneo del Interior B

    El conjunto sanjuanino Universitario superó 27-22 a Jockey Club en Tucumán y se aseguró un lugar en la Zona 6 tras más de dos décadas.

    Regreso. Universitario de San Juan venció a los tucumanos y volvió al ruefo nacional.

    Regreso. Universitario de San Juan venció a los tucumanos y volvió al ruefo nacional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El pasado fin de semana, Universitario consiguió un triunfo de gran relevancia institucional y deportiva al imponerse por 27-22 frente a Jockey Club en Tucumán, resultado que le permitió sellar su clasificación al Torneo del Interior B. De esta manera, el conjunto sanjuanino regresa a la escena nacional luego de 22 años.

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    El equipo dirigido por Fernando Torcivia mostró solidez en distintos pasajes del encuentro, apoyado en una estructura defensiva firme, presión alta y un funcionamiento dinámico en el juego de los backs. Estas herramientas le permitieron controlar el desarrollo durante buena parte del partido.

    En el tramo final, Universitario debió afrontar un contexto adverso debido a la inferioridad numérica, situación que exigió una respuesta colectiva desde lo físico y lo mental. En ese escenario, los forwards asumieron un rol determinante, sosteniendo la intensidad y defendiendo el resultado hasta el cierre.

    Síntesis

    Jockey Club 22

    Try: Juan Ignacio Manson, José Luis Casagrande, Luciano Salazar, Try Penal (scrum)

    Conversión: -.

    Penal: -.

    Universitario 27

    Try: Francisco Marcucci, Vito Sambrizzi (x2).

    Conversión: Geronimo Arabel (x4).

    Penal: Geronimo Arabel (x2).

    Resultado parcial: Jockey Club 05-13 Universitario

    Amonestaciones

    Amarilla: Santino Atencio (UNI), Julián Aguiar (UNI), Agustín Estigarribia (JRC), Lautaro Torcivia (UNI), Geronimo Pastore (UNI), Tomás Montilla (UNI).

    Roja: -.

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