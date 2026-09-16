Ya juegan en Concepción: San Martín y Tristán Suárez empatan 0 a 0.

El Verdinegro recibe a uno de los líderes de la Zona B en un partido clave por la pelea para ingresar al Reducido.

San Martín y Tristán Suárez empatan 0 a 0 en el estadio Hilario Sánchez, por el partido pendiente de la fecha 21 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro se disputa este miércoles desde las 15 en Concepción y tiene mucho en juego para ambos equipos.

El Verdinegro busca volver al triunfo después de la derrota ante Quilmes y sumar puntos importantes en la recta final de la etapa clasificatoria. Una victoria le permitiría escalar posiciones y afirmarse dentro de los puestos de Reducido.