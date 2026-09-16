    • 16 de septiembre de 2026 - 14:43

    Ya juegan en Concepción: San Martín y Tristán Suárez empatan 0 a 0.

    El Verdinegro recibe a uno de los líderes de la Zona B en un partido clave por la pelea para ingresar al Reducido.

    San martín 0 - Tristan Suárez 0

    San martín 0 - Tristan Suárez 0

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Martín y Tristán Suárez empatan 0 a 0 en el estadio Hilario Sánchez, por el partido pendiente de la fecha 21 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro se disputa este miércoles desde las 15 en Concepción y tiene mucho en juego para ambos equipos.

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    El Verdinegro busca volver al triunfo después de la derrota ante Quilmes y sumar puntos importantes en la recta final de la etapa clasificatoria. Una victoria le permitiría escalar posiciones y afirmarse dentro de los puestos de Reducido.

    Tristán Suárez, en tanto, llegó a San Juan como uno de los protagonistas de la zona y con la posibilidad de quedar en lo más alto de la tabla. Por eso, el duelo en el Pueblo Viejo aparece como uno de los encuentros destacados de la jornada.

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