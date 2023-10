El sábado 7 de octubre, con la quinta carrera 'monumento' del año, Il Giro de Lombardia, culmina el calendario mundial. En esa última carrera del calendario UWT (UCI World Tour) tenía expectativas de estar el sanjuanino Nicolás Tivani, con el equipo Corratec - Selle Italia, escuadra de la segunda categoría rentada, que por su origen italiano es uno de los cuatro conjuntos PRT (Profesional Team) invitados para compartir con las 18 formaciones UWT, las incidencias de esa competencia.

En un posteo publicado ayer en sus redes sociales, 'Nico' Tivani comentó que: "no entendía el porque no podía rendir bien cuando estaba haciendo todo al 100%". Para luego agregar, que con su entrenador Javier Solano, decidieron hacer estudios para ver si había algo raro, y los resultados indicaron que hace poco había tenido Mononucleosis: "Todo el tiempo me sentía fatigado y no rendía arriba de la bici, de acuerdo a mi entrenamiento. Y con el equipo decidimos dar por finalizada mi temporada. También me perderé los Juegos Panamericanos", afirmó.

El posteo concluye con el agradecimiento a la gente que lo apoyó y al equipo que le dio la posibilidad de volver al Viejo Continente. "Quiero agradecer a todos por preocuparse y siempre estar ahí con sus mensajitos.

Gracias al Team Corratec - Selle Italia, por absolutamente todo. Me hubiera encantado terminar la temporada de una manera linda, hice todo lo posible para eso... Pero toco así. A pensar en una buena terminación y que todo mejorará".

SU TEMPORADA

Nicolás Tivani compitió en el año 52 días, completando 8.313 kilómetros de actividad (según Pro Cycling Stats). Su única victoria fue en la Copa Max Ausnit (1.2) corrida en Rumania. Fue subcampeón panamericano en Panamá. Y, también fue segundo en el Giro della Citta Metropolitana di Reggio Calabria (1.1). Terminó en el duodécimo lugar en la Vuelta San Juan, con tres top 10. Dos séptimos y un quinto puesto.