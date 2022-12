El plantel del seleccionado argentino realizó la última práctica previa al partido de mañana ante Croacia por la semifinal del Mundial de Qatar 2022 con Alejandro "Papu" Gómez como el único que trabajó diferenciado al grupo.



En el inicio del entrenamiento en la Universidad de Qatar, Ángel Di María y Rodrigo De Paul hicieron los primeros trabajos físicos a la par de sus compañeros durante los quince minutos que fueron abiertos a la prensa.



Luego de la conferencia de prensa que brindó en el Centro de Medios de Doha, el entrenador Lionel Scaloni encabezó la última práctica que tendrá para definir el equipo que enfrentará mañana a Croacia.



El único que se entrenó diferenciado fue Alejandro "Papu" Gómez, quien se movió junto a uno de los kinesiólogos en la cancha donde estaban los arqueros Emiliano Martínez, Franco Armani, Gerónimo Rulli y el juvenil Federico Gomes Gerth.



El jugador de Sevilla todavía no está completamente recuperado del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió durante el partido ante Australia.



Luego de dos días de recuperación y poca exigencia tras disputar 120 minutos ante Países Bajos en cuartos de final, el cuerpo técnico volverá a probar a Di María para definir -a partir de su presencia o no- el equipo y el esquema táctico para enfrentar al vigente subcampeón del mundo.



Si "Fideo" no es titular, las dos opciones son la continuidad de la línea de cinco defensores con la única variante de Tagliafico por Acuña, o el ingreso de Leandro Paredes por Lisandro Martínez y armar un mediocampo con cuatro jugadores.



Por lo tanto, las dos posibles formaciones serían: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez (5-3-2).



O bien: Martínez; Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández y Mac Allister; Messi y Julián Álvarez (4-4-2).



Argentina y Croacia se enfrentarán mañana desde las 16 en el Estadio Lusail, con arbitraje del italiano Daniele Orsato, el mismo que estuvo a cargo del segundo partido de la "Albiceleste" en el Mundial, que fue victoria por 2-0 ante México.