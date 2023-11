El seleccionado argentino Sub-17 superó a Venezuela por 5-0 y jugará los cuartos de final del Mundial de Indonesia el próximo viernes contra Brasil, defensor del título. El equipo dirigido por Diego Placente marcó la diferencia en el primer tiempo con los goles de Luis Balbo, en contra (15m.), Santiago López (22m.) y Claudio Echeverri (32m.).

En la segunda parte, se destapó con un doblete el goleador de la "albiceleste" y del Mundial, Agustín Ruberto, con un tanto, de penal, a los 25 minutos y otro a los 34'. La "Vinotinto" terminó con uno menos por la expulsión de Pablo Ibarra a los 24 minutos del segundo tiempo.

El seleccionado juvenil enfrentará el próximo viernes desde las 9 en Yakarta a Brasil, tetracampeón y ganador de la última edición de 2019.

Argentina nunca pudo levantar el trofeo de la categoría más chica de los Mundiales organizados por FIFA y sus mejores actuaciones fueron los terceros puestos en 1991, 1995 y 2003.

Venezuela no pudo contrarrestar el poderío ofensivo y se despidió de la competencia con una histórica clasificación a la fase final de la mano del entrenador argentino Ricardo Valiño.

En una eventual semifinal, la Argentina enfrentaría al ganador del cruce europeo entre España y Alemania.

El equipo de Placente sigue en crecimiento ya que luego del tropiezo en el debut ante Senegal (2-1) consiguió dos triunfos importantes ante Japón (3-1) y Polonia (4-0) para clasificar como primero del grupo D por mejor diferencia de gol que los africanos.

Agustín Ruberto llegó a los cinco goles y es el máximo artillero del Mundial de Indonesia.

En su primer cruce eliminatorio, los juveniles argentinos desplegaron todo su potencial ofensivo liderado por el capitán Claudio Echeverri.

Sin embargo, los protagonistas de los primeros goles fueron los extremos del equipo: Ian Subiabre y Santiago López. En el primero, a los 15 minutos, el delantero de River Plate encaró por izquierda y tiró un centro al área chica que la joya de Independiente finalizó con ayuda del defensor venezolano.

Para el 2-0 nuevamente Subiabre inició la jugada por el sector izquierdo y la cruzó para López, quien recibió en el área grande y sacó un remate cruzado que dejó sin reacción al arquero rival.

Van por más

El delantero Santiago López, una de las figuras de Argentina en el Sub-17, afirmó que están para 'grandes cosas' en el Mundial de Indonesia tras la goleada sobre Venezuela por 5 a 0 en octavos de final. "Mejoramos mucho en relación al debut contra Senegal pero en el partido de hoy (por ayer) demostramos que estamos para grandes cosas", evaluó el futbolista de Independiente.

El equipo de Diego Placente inició, como pasó con la mayor en Qatar, con una derrota (2-1) y luego se repuso con tres victorias consecutivas para estar entre los ocho mejores de la competición. "Hacer un gol y más en un Mundial es algo hermoso", valoró.

López adelantó que con Brasil, rival del viernes próximo a las 9 les quedó una "espina" por la derrota en el Sudamericano. En la misma sintonía, el atacante Agustín Ruberto, autor de dos goles, valoró la posibilidad de marcar "rápido" y dejarlo liquidado en el "primer tiempo con el 3 a 0" porque de esta manera tuvieron "más confianza".

"No tenía pensado picarla en el penal porque no lo venía practicando pero me dijeron que me daban la confianza para hacerlo", comentó.