El seleccionado argentino, sin Lionel Messi y con varios cambios en el equipo, enfrentará hoy a Indonesia en el cierre de la gira por Asia. El partido se disputará desde las 9.30 en el Gelora Bung Karno, de Yakarta, y será transmitido por la TV Pública y TyC Sports.

Luego de la victoria del pasado jueves ante Australia por 2-0, el entrenador Lionel Scaloni decidió liberar al capitán Messi, junto a Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Messi ya inició sus vacaciones luego de una temporada que incluyó la obtención de la Copa del Mundo y también la amarga despedida de Paris Saint-Germain.

Con estas tres bajas más otros cuatro o cinco cambios adicionales en la formación, el campeón del mundo cerrará en Indonesia la última doble fecha FIFA, previa al inicio de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

La "Scaloneta" volverá a reunirse a mediados de septiembre para el inicio de la competencia oficial que será ante Ecuador, en el estadio Monumental, y luego ante Bolivia en la altura de La Paz.

Después de la primera y buena prueba ante Australia, en Beijing, el seleccionado se medirá con un rival más débil que ocupa el puesto 149 del ranking de la FIFA.

Indonesia iba a ser anfitrión del último Mundial Sub-20 pero por conflictos políticos por la presencia de Israel, la FIFA bajó la sede y le cedió la organización a nuestro país.

Scaloni adelantó en la conferencia de prensa previa que hará "siete u ocho cambios", con respecto al equipo que inició la victoria sobre Australia con el golazo de Messi y el cabezazo de Germán Pezzella.

Si bien no está confirmada la alineación, hay tres cambios que son obligados por las ausencias de Messi, Otamendi y Di María. Además habrá otros cambios en las distintas líneas.

Las probables formaciones son:

Indonesia: Syahrul Fadillah; Sandy Walsh, Elkan Baggott, Asnawi Mangkualam y Pratama Arhan; Marc Klok y Ricky Kambuaya; Yakob Sayuri, Dendi Sulistyawan, Stefano Lilipaly; Dimas Drajad. DT: Shin Tae-yong.

Argentina: Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Germán Pezzella o Facundo Medina y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Facundo Buonanotte o Giovani Lo Celso; Nicolás González, Julián Álvarez y Lucas Ocampos. DT: Lionel Scaloni.

El “5 de copas”

Ayer se cumplieron 6 meses de la obtención del título de Argentina en Qatar y Messi renovó su convenio global con la marca Budweiser, con el lanzamiento de un nuevo comercial donde se ve a “Leo” sirviendo la cerveza en las 5 copas de una carta de la baraja española. Hace alusión a la anécdota del 5 de copas que se dio en un juego que hicieron varios futbolistas de Argentina en la previa a la final de la Copa América 2021 contra Brasil, y en la que Messi le acertó a la carta.

LAS CONFESIONES DEL CAPITÁN

Messi y "Alta en el cielo"

Lionel Messi, es el protagonista de "Alta en el Cielo", un nuevo corto documental que lanzó ayer la marca que viste a la AFA, a seis meses del título obtenido en Qatar 2022. "Aprendí que no sólo se trata de ganar y que el camino recorrido también te deja muchas enseñanzas de vida. El querer lograrlo e intentarlo, se puede dar o no, pero no debemos renunciar nunca a los sueños", aseguró. Además de Messi, también participan "Dibu" Martínez, Lisandro Martínez, Julián Álvarez, De Paul, Mac Allister, Dybala, Correa, Rulli, Foyth y Palacios. "No quería quedarme con la sensación de que habían pasado las oportunidades y yo no las había aprovechado o intentado. Conseguí todo a nivel clubes y sabía que ganar algo con la Selección iba a ser especial", remarcó el astro en otro tramo del documental. "Ahora, casi al final de mi carrera, terminar siendo campeón de todo es algo que estoy disfrutando muchísimo", completó.