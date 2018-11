Los tres. Franco Armani, Javier Pinola y Lucas Pratto se mostraron como las figuras de River, que logró un buen empate en la Bombonera.

Franco Armani (7): Salvó a River de la derrota en una de las últimas jugadas con una gran tapada a Benedetto. Sin embargo, el primer gol de Boca entra por el palo que tenía cubierto.



Gonzalo Montiel (5): se mostró bien como opción en ataque, pero no estuvo fino con los centros.



Jonatan Maidana (4): impreciso con la pelota y regular en su trabajo defensivo.



Lucas Martínez Quarta (5): fue superado en el primer gol de Boca y dejó pasar una chance clara de gol.



Javier Pinola (7): de los más firmes en el fondo. El más prolijo de la defensa con entradas limpias para no arriesgarse a la amonestación y perderse el próximo encuentro.



Milton Casco (4): no tuvo un buen partido, se equivocó varias veces en los pases.



Exequiel Palacios (5): no mostró su nivel habitual.



Enzo Pérez (5): poca participación, les dejó mucho la pelota a los centrales.



Gonzalo Martínez (7): junto con Pinola y Pratto, lo mejor de River. Ejecutó un gran tiro libre que contuvo Rossi. Además, fue él quien metió la pelota en el lugar justo para el 2-2.



Rafael Santos Borré (4): en la única que tuvo, no pudo concretar.



Lucas Pratto (7): gran definición en la jugada del primer gol e hizo un trabajo sacrificado.



Suplentes: I. Fernández (4): no clarificó. B. Zuculini y J.F. Quintero, jugaron poco para ser calificados.