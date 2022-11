No tuvo Boca en el segundo semestre del 2022 un goleador como el que prestó a Tigre: Mateo Retegui convirtió 20 goles mientras Darío Benedetto se peleaba contra su propia existencia desde los dos penales fallados que derivaron en la eliminación de la Copa Libertadores y el resto de los número nueve del plantel xeneize, caso Luis Vázquez y Nicolás Orsini, no podían salir de unas malas rachas tremendas. Es por eso que sorprendía que el club no diera señales de querer repatriar al tanque que había prestado al Matador. Pero el día llegó: desde el Xeneize dejaron trascender que piensan interrumpir la cesión y recuperar al Chapita.

Primero fueron dudas, misterio y versiones contrapuestas, con Mauricio Serna deseando el regreso porque lo que había hecho era "maravilloso" y Riquelme diciendo que no era justo sacarle el jugador a Tigre luego de que lo había recuperado. Luego, una semana atrás, desde Boca empezaron a meter presión al Matador para que ejecute la opción de compra si lo quiere retener en 2023.

Ahora, desde el Consejo de Fútbol que conduce Juan Román Riquelme hicieron saber por lo bajo que quieren recuperar a su goleador y sumarlo a la pretemporada que comenzará el 6 de diciembre en Ezeiza a pedido de Hugo Ibarra (deben anunciar su continuidad), pero no hubo confirmación a través de una voz oficial de la dirigencia xeneize y desde Tigre afirmaron que "Boca no nos pidió a Retegui".