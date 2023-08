El entrenador de Boca Juniors, Jorge Almirón, tiene dos interrogantes: uno de ellos es la presencia desde el comienzo de Valentín Barco, quien estará en la lista de convocados para enfrentar mañana a Racing por el partido desquite de cuartos de final de la Copa Libertadores de América, y el otro es si jugará con línea de tres defensores centrales, o con línea de cuatro tradicional.

Este no es un partido más para el "mundo Boca", ya que la dirigencia sabe que se juega el gran objetivo del año, como es seguir compitiendo en la Libertadores, en un contexto en donde destacan las elecciones que en diciembre próximo se realizarán en el club de La Ribera.

Almirón, más allá de que por ahora no está cuestionado y que no peligra su vínculo hasta diciembre en caso de quedar eliminado, también sabe que la mirada hacia su gestión puede cambiar si no se clasifica a las semifinales de la Copa.

Aunque el DT ayer no paró un equipo en la práctica, se da por seguro que hay 9 jugadores que estarán desde el arranque en el Cilindro de Avellaneda, y son Sergio "Chiquito" Romero, Luis Advíncula, Frank Fabra, Marcos Rojo, Nicolás Figal, Cristian Medina, Guillermo "Pol" Fernández, Ezequiel "Equi" Fernández y Edinson Cavani.

Resta saber si el DT seguirá con la línea de tres defensores centrales que puso el miércoles pasado en la Bombonera, o si armará un esquema 4-4-2.

En el mediocampo estarán "Pol" Fernández, Cristian Medina y "Equi" Fernández. A ellos se agregaría un volante más de marca, como el colombiano Jorman Campuzano si el esquema es de 4 defensores, y en ese caso el peruano Advíncula jugaría de marcador lateral de punta derecha.

La otra alternativa sería la de hacer ingresar al mendocino Ezequiel Bullaude, que es más ofensivo y que todavía no debutó desde que llegó hace dos semanas a préstamo del Feyenoord de Países Bajos.

En tanto, el "Colo" Barco, quien sufrió una lesión muscular grado 1/2 del músculo psoas ilíaco izquierdo en la ida ante Racing, evoluciona favorablemente y se entrenó en doble turno el fin de semana. Si bien en el "Xeneize" todavía hay esperanzas de que pueda llegar a estar desde el comienzo, saben que es muy complejo y la opción que corre con más fuerza es que vaya al banco de suplentes.

En ese sentido, Almirón deberá definir a su reemplazante entre Lucas Janson, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.