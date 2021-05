Deslucido. Cristian Pavón, delantero de Boca, tuvo un rendimiento pobre siendo uno de los delanteros titulares.

Boca cortó su racha. El Xeneize, que venía de cinco victorias al hilo, cayó por 1-0 contra Barcelona, como visitante en Ecuador, por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

El conjunto ecuatoriano dominó la posesión de la pelota, mientras que el Xeneize, que tuvo la vuelta del lateral sanjuanino Emmanuel Mas, intentó aprovechar espacios en contragolpes, en un primer tiempo que tuvo muy pocas aproximaciones y casi ninguna situación de peligro.

En la segunda mitad, Barcelona avisó en un par de oportunidades: un remate de Leandro Martínez y un cabezazo a Michael Hoyos. Y concretó en la tercera. A los 17 minutos, los locales pasaron al frente con un gol de Carlos Garcés: el delantero le ganó a los centrales y definió mano a mano con Rossi.

En lo que quedó del partido, el Xeneize fue por el empate. Miguel Ángel Russo mandó a la cancha a Carlos Tevez y Gonzalo Maroni, quien tuvo una situación clara, aunque el palo le negó el gol.

Ahora, con 6 puntos, el equipo de Russo es escolta de Barcelona, que tiene 9. Santos (3) y The Strongest (0) quedaron debajo en el Grupo C del certamen continental. El Xeneize se medirá con Patronato en el torneo local, el sábado, y luego visitará al Peixe por la Copa, el martes.

AISLADO Y MALESTAR

El arquero habitualmente titular de Boca, Esteban Andrada, se encontraba anoche al cierre de la edición aislado en Ecuador después de haber dado positivo de coronavirus y no podrá volver junto a la delegación de Boca después del encuentro frente a Barcelona.

La preocupación por la situación de Andrada también la viven los familiares del futbolista de Boca y en las redes sociales, Nerina Galasso, esposa del arquero, manifestó su malestar por lo que sucede.

"Las horas pasan, la incertidumbre crece, seguimos esperando que alguien nos diga algo. Pero no sucede... total se puede reemplazar con otro jugador, como si no fuera un ser humano, no?", publicó Nerina Galasso en su cuenta de IG y expresó: "Tengo los ovarios inflados de esperar. ¿Qué espero? ¿Que termine el partido y ver cómo todos se vuelven? No se les cae una idea! Nadie se hace responsable", manifestó la esposa de Andrada.



Regreso

El lateral sanjuanino de Boca, Emmanuel Mas, tuvo anoche su vuelta a la titularidad luego de haber estado ausente en los dos partidos anteriores del equipo debido a un problema muscular. El ex San Martín disputó los 90" y tuvo un rendimiento aceptable en Ecuador.

Caída del Halcón

Defensa y Justicia, con 15 bajas por coronavirus, perdió anoche con Palmeiras, campeón vigente de la Copa Libertadores de América, por 2 a 1 como local, en un encuentro de la tercera fecha del grupo A.

Los goles del atacante Rony (1m. ST y 10m. ST) le otorgaron otra victoria al conjunto paulista, a pesar del descuento de Nicolás Tripicchio (22m. ST). Defensa y Justicia (4 unidades) se mostró aguerrido pero sin suficiente peso ofensivo, mientras Palmeiras (9) tuvo un inicio del complemento arrasador y efectivo.

Golpeado por el coronavirus, Defensa se plantó con pierna fuerte y un esfuerzo físico apabullante frente a cada rival que tomó la pelota.

Todo eso sorprendió a Palmeiras en los primeros minutos, que vio cortados sus circuitos y en consecuencia no generó demasiado caudal de juego.

Un descuido en el amanecer del complemento les permitió encontrarse a Luiz Adriano, asistidor, y al letal Rony. Misma escena se dio a los 10 minutos, con el segundo de Rony, con un toque sutil. El "Halcón" se quedó sin piernas y sin ideas para contrarrestar sus ausencias y la jerarquía rival, aunque por medio de la pelota parada renació la ilusión cuando Tripicchio descontó, aunque no fue suficiente.