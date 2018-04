El principio, del final. Davis conectó la primera mano abajo y Cuellar debió arrodillarse para recuperarse. Luego el estadounidense lo arrolló.

El bonaerense Jesús Cuellar (28-3, 21 KOs) fracasó antenoche en su intento de ganar el cinturón de peso liviano junior de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en Nueva York, Estados Unidos, al perder por un inapelable nocaut en el tercer round con el local Gervonta Davis (20-0, 19 KOs).



El primer asalto arrancó con Cuellar buscando la pelea frontal, pero la velocidad y puntería de Davis le dieron el asalto, al conectar, a placer, con uppers de izquierda a la cabeza y fuertes jabs, que hicieron retroceder a Cuellar.



En el segundo, un poderoso recto de izquierda al costado (y en acción retrasada) puso a Cuellar de rodillas, tomando la cuenta de protección del réferi. Muy lastimado, pero valientemente se reincorporo el argentino, para sobrevivir el asalto.



En el tercero, Cuellar comenzó logrando conectar una recta a la cabeza de Davis. Pero, nuevamente, otra recta de izquierda al abdomen puso a Cuellar contra las cuerdas, notablemente adolorido. Davis fue por el contraataque, asestando otro recto al abdomen, que envió a Cuellar otra vez a la lona. El argentino volvió a vencer el conteo de protección, pero se levantó para recibir más castigo, ya que Davis nuevamente lo forzó contra las cuerdas, disparando toda clase de golpes, dejando a Cuellar por tercera en el tapiz, obligando al veteranísimo réferi Benji Estévez a detener el pleito, al minuto 2:45.



Originario de la localidad bonaerense de José C. Paz, Cuellar, de 31 años, reinó entre los plumas de la AMB entre agosto de 2013 y finales de 2016. Tras una inactividad de más de 17 meses y ahora con nuevo entrenador (pasó de Freddy Roach a Manny Robles), el aguerrido peleador argentino, apodado El Forastero, no pudo en la noche neoyorquina con un rival claramente superior.



En la misma velada, el superliviano santafesino Fabián TNT Maidana, hermano del "Chino" Marcos, extendió su invicto a 16 triunfos (11 KO), al vencer por la vía rápida a Justin Savi, de Benin, en el tercer asalto.



La victoria del muchacho de la localidad de Margarita se dio luego de imponer su boxeo largo ante un rival, experimentado y guapo que no pudo soportar los mazazos que recibió de parte del invicto y promisorio boxeador que busca emular la campaña de su hermano quien llegó a ser favorito del público estadounidense.

Claramente superior fue Fabián "TNT" Maidana. El hermano del "Chino" ganó por nocaut y elevó su récord invicto a 16-0-0, 11 KO.



Charlo pide a GGG



El invicto estadounidense, Jermall Charlo (27-0, 21 KOs), venció, por nocaut en el segundo asalto, a Hugo Centeno, para conquistar el mundial interino mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), este sábado en Brooklyn, Nueva York.



Con este triunfo Charlo se convirtió en el retador mandatorio WBC del campeón mundial unificado, el kazajo Gennady Golovkin, que caída su revancha con Canelo Álvarez, peleará el 5 de mayo con Vanes Martirosyan y antes de fin de año darle la chance a Charlo.