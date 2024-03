Una competencia que frecuentemente se compara con el prestigioso Tour de Francia, pero en el ámbito del mountain bike, la Cape Epic ha ido adquiriendo gradualmente su propia reputación, evidenciada por sus ya veinte ediciones. El triunfo de Carolina López en la categoría de Dupla femenina amateur, junto a su compañera Alejandra Tattenbach, es el fruto de una preparación meticulosa que la capacitó para superar los desafíos presentados en cada una de las siete exigentes etapas de la prueba.

"Empecé a correr, mi primera carrera por etapas fue en el Desafío Los Reartes, Córdoba, hace unos años, una carrera de tres días y me encantó, sobre todo la modalidad que es correr por etapas", compartió Carolina sobre su comienzo en el mundo del ciclismo de montaña. Desde entonces, su pasión por las carreras por etapas solo se intensificó, y su participación en la Cape Epic marcó el punto más alto de su carrera hasta ahora.

El viaje de Carolina hacia la Cape Epic estuvo lleno de desafíos y momentos decisivos. "Hablé con mi entrenador, Gonzalo Tellechea, y él me dijo que sí, que lo podía hacer. Que lo más difícil, más allá de pensar en la carrera, porque yo le preguntaba, ¿no te parece que lo podría hacer? ¿Qué tantos días? ¿Qué tanto desnivel? ¿Qué tantos kilómetros?", reveló Carolina sobre los obstáculos que enfrentó en su preparación. Pero con una determinación implacable, fue superando cada obstáculo en el camino hacia la carrera más exigente de su trayectoria deportiva.

La preparación física y mental de Carolina fue rigurosa y completa. Desde largas horas de entrenamiento en solitario hasta consultas con nutricionistas y trabajo en el gimnasio con su preparador físico, Gustavo Milla, porque estaba decidida a llegar a la Cape Epic en la mejor forma posible. "Fueron meses duros de entrenamiento donde, al principio uno empieza muy motivado, después el calor en San Juan, por ahí la motivación decae un poco, pero siempre estuve muy enfocada", agregó.

Incluso cuando se enfrentó a la incertidumbre de encontrar una pareja para la carrera, Carolina no se dejó desanimar. "En diciembre, había conseguido una compañera que después no se pudo dar, ahí fue cuando gente conocida del mundo del ciclismo me contacta con Ale Tattenbach, mi compañera que es de Costa Rica", relató sobre cómo encontró a su compañera ideal para enfrentar el desafío juntas.



Durante la carrera misma, Carolina y su compañera enfrentaron cada etapa con valentía y determinación. Ganaron el Prólogo que contó con un total de 26 kilómetros y marcaron la punta desde el inicio. "Nos quedaban por delante siete etapas, vamos a seguir concentradas en lo nuestro, que es ser prolijas, es mantener un ritmo", dijo Carolina sobre su enfoque estratégico en la competencia. Su determinación se vio recompensada cuando se encontraron liderando la carrera y mantuvieron su posición con un rendimiento excepcional en cada etapa.

Carolina López junto a la costarricense Alejandra Tattenbach ganaron la primera etapa y manejaron el liderazgo durante el desarrollo de las jornadas restantes. "Incluso en las etapas más difíciles, nos manteníamos enfocadas en nuestro objetivo y en apoyarnos mutuamente", compartió Carolina sobre su mentalidad durante la carrera.

La Etapa Reina, que fue la cuarta manga, conocida por ser la más desafiante en términos de técnica, dificultad y altimetría. Con sus pronunciadas subidas y descensos vertiginosos, resultó extremadamente exigente tanto en la ascensión como en el descenso. «Desafortunadamente, no tuvimos un buen día con mi compañera. Las condiciones climáticas nos afectaron negativamente y luchamos por mantener el ritmo. A pesar de nuestros esfuerzos, esta fue la única etapa en la que no logramos la victoria, terminando en tercer lugar.

Sin embargo, cruzamos la meta en buen estado, fortalecidas por el desafío superado, y nos propusimos recuperarnos para afrontar la próxima etapa», explicó la sanjuanina, quien reconoció que al día siguiente, se levantaron con la energía renovada, conscientes de que habían dejado atrás el parcial clave de la Cape Epic.

Lo que siguió en materia competitiva, fue tomar la decisión a mantenerse en la posición de liderazgo, recuperando el tiempo perdido en etapas anteriores y consolidándose en la cima de la clasificación general. Finalmente, el esfuerzo y la dedicación de Carolina fueron recompensados cuando cruzó la línea de meta en la Cape Epic, junto a su compañera en el esfuerzo, como campeonas de su categoría.

Para destacar, Carolina López, junto a Alejandra Tottenbach, ganaron seis de las siete etapas, solo en la cuarta, Etapa Reina, ingresaron en la tercera posición, lo que habla del alto nivel de preparación de la sanjuanina, que estuvo a la altura de las mejores del mundo amateur del MTB en la especialidad.

