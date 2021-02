El invicto púgil argentino, Brian Castaño (20-0-1, 12KO) se consagró antenoche campeón mundial superwelter de la OMB (Organización Mundial de Boxeo) al vencer ampliamente por puntos al brasileño Patrick Teixeira (31-2-0, 22KO), en una pelea desarrollada en el Fantasy Spring Casino de la localidad de Indio, California, Estados Unidos. El boxeador bonaerense que hace un par de años renunció al titulo de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) ratificó su amplio favoritismo en las apuestas (6-1 a favor) y le dio una lección de boxeo al brasileño que lo conocía porque habían entrenado juntos y, junto a su equipo, trató de evitarlo hasta último momento. Los jurados fallaron de la siguiente manera: Lou Monet 120- 108; Robert Hoyle 119-109 (similar a la de DIARIO DE CUYO) y Zachary Young, 117-111, todos favorables al boxeador de Isidro Casanova.

Castaño quiere pelear con Charlo campeón del CMB, AMB y FIB

El ‘Boxi’, como le dicen al gladiador de Isidro Casanovas, salió decidido a recuperar el cinturón desde el tañido inicial de la campana. Ganó el centro del ring y con una gran determinación obligó a Teixeira a pelear en la media y corta distancia, las que por sus brazos largos no le convenían. Además la intensidad que impuso el argentino no dejó pensar al brasileño que debió resignarse a pelear en retroceso, superado en todos los aspectos de la pelea. El castigo de Castaño fue creciendo a medida que pasaban los rounds. Su lucidez en la ejecución de su planteo contrastó con la confusión táctica que tenía Teixeira, quien a partir del séptimo asalto empezó a sufrir el combate. Preparado para pelear treinta rounds, Brian siguió apretando y desbordando a un adversario que se iba desdibujando en la impotencia de poder contenerlo. Pudo conectar un par de manos claras en la novena vuelta, pero no movió a un Castaño que el asalto final estuvo a punto de noquearlo con su contundencia.