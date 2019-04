Silbado. Ricardo Centurión fue reprobado por los hinchas de Racing el domingo y el futbolista respondió en Instagram.

Lo que siente buena parte de los hinchas de Racing hacia el volante Ricardo Centurión quedó bien claro en la fiesta del campeón el domingo pasado. Cuando la voz de la celebración nombró al conflictivo futbolista entre los que habían participado de la campaña, una ola de silbidos y abucheos cayó desde las tribunas.



El clima de fiesta no se opacó, pero más de uno en el Cilindro dio su veredicto. El jugador había sido marginado del plantel luego de que se resistiera a entrar a jugar en el partido del 10 de febrero con River, en el Monumental, y empujara al entrenador. Centurión no pasó por alto lo que ocurrió en Avellaneda y en las redes sociales elaboró una respuesta. A su cuenta de Instagram subió la captura de un mensaje de un hincha y una frase que luego decidió borrar. "Yo no te chiflo. Yo te digo "gracias Centu, te quiero mucho". Y no estoy completo por este campeonato porque no te vi a vos festejando pero me quedo tranquilo que por dentro sabés que sos un genio. Rompela", le escribió el fanático. Y él agregó: "No todos, pero el 90% me quiere". El jugador había sido invitado a la fiesta, pero sus declaraciones en un programa de TV el viernes hicieron cambiar la decisión de Víctor Blanco.