Lógicamente que no aparecía entre los candidatos a quedarse con la etapa contrarreloj individual para los periodistas europeos, pero quienes sí conocen sus cualidades en la provincia, sabían que en silencio Leonardo Cobarrubia podía dar que hablar y así fue. El ciclista del Sindicato de Empleados Públicos culminó 11º siendo mejor ciclista sanjuanino y argentino en la etapa que culminó en Punta Negra.

No fue fácil el parcial, porque el viento, el terreno y también la lluvia para los últimos ciclistas en largar, complicaron el panorama sobre todo para los locales que no están acostumbrados a correr así, pero Cobarrubia había preparado bien la CRI junto a su compañero y entrenador Juan Pablo Dotti y dice que se tenía fe. "Estoy muy contento, todavía no caigo que estuve a muy poco de entrar en un top ten con los mejores contrarrelojistas del mundo. Igual di lo mejor", comentó satisfecho el sanjuanino. Dotti hizo casi el mismo tiempo que Cobarrubia que lo superó apenas por centésimas y el Sub-23 así lo expresó: "Con Juan Pablo la habíamos preparado muy bien a esta contrarreloj, en los tiempos estabamos ahí, a veces hacia mejor tiempo él y a veces yo le ganaba. Lo importante es que pusimos la camiseta del SEP, de San Juan y de Argentina en un top 15 y eso es importante por el nivel que hay". Para el chimbero es su primer experiencia en la Vuelta Internacional, y así definió su experiencia: "Estoy disfrutando al máximo, es un sufrimiento pero muy lindo".

Buen marco, pero pudo haber sido mayor

El ascenso al dique Punta Negra es uno de los lugares más bonitos para ver la Vuelta a San Juan. Es ahí, en la zona conocida como los "caracoles" donde queda a las claras el sufrimiento de los ciclistas. Ayer ese sitio, si bien contó con buen marco de público, no llegó a superar la convocatoria del año anterior. Según contaron quienes llegaron temprano, la Policía solicitó que estacionaran de un solo lado de la calzada por lo que mucha gente tuvo que regresar a Ullum o ir directo a la llegada. Esta medida le quitó la chance de contar con un mejor marco en ese tramo clave de la etapa.