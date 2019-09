El Gobierno nacional quiere que el sector privado pague un bono para compensar la pérdida de poder adquisitivo, pero la medida no cayó bien en el empresariado que por estos días busca reponerse del cimbronazo que dejó la última devaluación.

En San Juan, producto de la recesión, uno de los rubros más castigados es el del comercio, que viene sintiendo desde hace meses la falta de plata en el bolsillo de la gente.

En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, habló con DIARIO DE CUYO y se mostró molesto por el pedido del Ejecutivo nacional. "No se puede, estamos tratando de sostener los puestos de trabajo y ¿le piden otro esfuerzo a los privados? La verdad que no entiendo", dijo.

Y agregó, "es imposible pagar un bono en estas condiciones, por más voluntad que exista. Tenemos una presión fiscal fenomenal". El dirigente cree que las pymes locales no están en condiciones de asumir un pago extra y que, de la única manera que lo puedan hacer, es bajando impuestos pero que "no creo que lo hagan, si ya no lo hicieron en estos tres años y medio".

Más temprano, el ministro de Producción Dante Sica, había dicho que "empezamos a conversar la posibilidad de establecer algún tipo de compensación para los privados como se hizo en la parte estatal".

Siempre según las palabras del funcionario, esta decisión estará atada -entre otras cosas- a lo que arroje el índice de inflación del INDEC de agosto, que se conocerá este jueves.