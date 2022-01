El plantel de River Plate arrancó la pretemporada en San Martín de los Andes esta tarde sin cuatro jugadores con contagios de coronavirus (Javier Pinola, Nicolás De la Cruz, Franco Petroli y Agustín Palavecino) y con las bajas sorpresivas de Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser, quienes no firmaron contrato.



La delegación que partió de Ezeiza en un vuelo de línea a la 14.30, arribó al aeropuerto de la ciudad neuquina para ir al hotel cortejado por miles de hinchas, quienes hicieron guardia al costado de la ruta para saludar a los jugadores bajo un estricto control policial y sanitario.



Las bajas de la lista de la delegación de Angileri y Rollheiser, que no renovaron los contratos que vencen el 30 de junio próximo, fueron la sorpresa de la tarde cuando el plantel llegó a Ezeiza sin estos dos jugadores.



Por la mañana antes de viajar, el presidente Jorge Brito y el vice Matías Patanian llevaron al predio del River Camp los contratos de todos los jugadores que restaban firmar y tanto el juvenil delantero como el lateral zurdo no llegaron a un acuerdo.



Así, las caras nuevas de la pretemporada, los zagueros centrales Emanuel Mammana y Leandro González Pirez y el mediocampista Tomás Pochettino, firmaron sus contratos a préstamos con opciones de compras por una temporada.



Del mismo modo hizo lo propio Bruno Zuculini, quien extendió su vínculo hasta diciembre del 2023, pero ante la negativa de Rollheiser y Angileri, el entrenador decidió junto a la dirigencia que no viajen hasta tanto no solucionen el tema contractual.



River, que en su momento sufrió por las salidas de jugadores que se fueron del club por no renovar contrato como Carlos Sánchez, Ariel Rojas, Rafael Borré y Leonel Vangioni, entre otros, quiere sentar un precedente con la llegada de Jorge Brito.



De este modo, la lista de los jugadores que viajaron la componen: los arqueros Franco Armani y Ezequiel Centurión y los defensores Milton Casco, Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, David Martínez, Robert Rojas y Alex Vigo.



Los volantes son Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Enzo Fernández, Jorge Carrascal, Tomás Pochettino, José Paradela, Felipe Peña Biafore y Santiago Simón y los delanteros Braian Romero, Matías Suárez, Julián Alvarez, Federico Girotti y Flabián Londoño Bedoya.



El plantel arribó por la tarde a la ciudad patagónica y se alojó en el Hotel Loi Suites Chapelco, al tiempo que realizará los entrenamientos en el predio El Desafío Mountain Resort, a unos 8 kilómetros del lugar de alojamiento por lo que habrá un corredor sanitario.



Finalizada la tarea en la Patagonia, el "Millonario" tiene previstos dos amistosos ante Barracas Central (martes 25 de este mes) y Estudiantes de La Plata (viernes 28), en el Campus de Maldonado, en Uruguay.



Luego, de los testeos de ayer River Plate informó que los futbolistas Petroli, Cristian Ferreira y Carlos Auzqui dieron positivo en coronavirus y que Palavecino debió aislarse por contacto estrecho, lo que acrecentó la nómina que ya integraban Pinola, el uruguayo De la Cruz y miembros del staff de Marcelo Gallardo.



De los casos conocidos hoy, sólo Petroli iba a viajar al trabajo de pretemporada del plantel profesional, ya que Ferreira está negociando su continuidad en Colón de Santa Fe a préstamo y Auzqui, quien regresó de Talleres de Córdoba, se irá a jugar a Brasil.



Pinola y De la Cruz serán testeados en los próximos días para saber si pueden viajar a San Martín de los Andes durante la semana, cuando tengan el alta epidemiológica, ya que se contagiaron en las vacaciones.



Los contagios en River también alcanzan a Hernán Buján (ayudante de campo de Gallardo), Jorge Bombicino (kinesiólogo) y Marcelo Tulbovitz (preparador físico).



Los jugadores que iniciarán la pretemporada con cuidados especiales serán Enzo Pérez, quien tuvo una luxación en el codo; Matías Suárez, operado en una rodilla; Felipe Peña Biafore, por una operación de ligamentos, y De la Cruz, víctima de una trombosis en un pie.



River se preparará este año para una triple competencia que incluye el torneo local, cuyo inicio será el primero o segundo fin de semana de febrero, la Copa Argentina, en la que debutará ante Deportivo Laferrere, sin fecha, y la Copa Libertadores, a partir de marzo.



Por último, Juan Fernando Quintero, quien tiene acordada su vuelta pero aún permanece en Colombia, no definió la nueva vinculación con el "Millonario", mientras se retrasa su llegada pues está citado a un amistoso en la selección de su país para el 16 de enero.



Además, falta saber quién será el refuerzo para el arco tras las salidas de Enrique Bologna y Germán Lux, y si habrá gestiones por un lateral derecho luego de caerse el pase de Fabricio Bustos desde Independiente.



En tanto que se mantiene abierta la posibilidad de contratar a un delantero, que podría ser el uruguayo Brian Ocampo, libre de Nacional de Montevideo, aunque no hay premura pues Julián Alvarez, por ahora, sigue en el club.