En el autódromo de Rosario, Santino Persia logró el sueño de cualquier corredor: ganar en el debut. Y como si eso fuera poco, el piloto sanjuanino lo hizo con apenas 15 años, por lo que se convirtió además en uno de los más jóvenes en conseguirlo. Detrás de este exitoso estreno hay una historia más espectacular aún: si bien viene de familia fierrera, Santino tiene más horas arriba de un simulador de carreras que en una pista real, ya que ostenta un breve paso por el karting federado y sólo tres pruebas en un Fórmula Nacional antes de subirse a un Mercedes de Top Race Junior, con el que ganó en su primera carrera.

En la persecución del sueño de ser piloto, Persia se venía formando en simuladores (algo parecido a lo que le pasaba a Agustín Canapino). De hecho, el sanjuanino compitió en varios eventos como "simracer" hasta que pudo lograr su debut en la vida real, en el autódromo de Rosario y por la primera fecha del Campeonato Argentino de Top Race.

Santino es hijo de Ariel Persia, varias veces campeón en Zonal Cuyano y campeón del TR Junior en 2019; sobrino de Fabricio, piloto de TC 2000; y nieto de Fernando, uno de los referentes del automovilismo provincial. Para llegar a correr en el Mercedes del SDE San Juan fue cumpliendo una serie de pasos, un proceso que le llevó un tiempo, como confesó. Es que tras ser campeón mendocino de karting en categoría Escuela a los 7 años, un accidente en pista de su hermana hizo que la mamá de ambos frenara esa incursión. Así fue que Santino, de vez en cuando, realizaba pruebas de karting pero no competía.

En pista. Persia, con el Mercedes número 71, lidera en el autódromo de Rosario. Tras dos carreras, el sanjuanino es puntero del campeonato.

"Para sacarme las ganas de correr usaba el simulador de mi papá, que después prácticamente pasó a ser mío. Me anotaba en torneos online y en algunos ganaba. Fue como un entrenamiento a lo largo de estos años", apuntó. Cuando a principios de 2024 surgió la posibilidad de correr en uno de los autos del SDE San Juan, que es de los hermanos Ariel y Fabricio, Santino se puso el overol. "Mi papá me dijo que primero tenía que ayudar a los chicos en el taller, aprender de ellos. Me pasé el verano en el galpón. Él quiere que yo sepa todo de los autos, no que me siente a manejar y listo. Y bueno, ni hablar de que no puedo andar mal en la escuela cuando empiecen las clases", dijo Santino.

El auto que maneja Santino Persia es el mismo con el que Juan Cruz Roca salió campeón del TR Junior en 2023.

El fin de semana pasado, con 15 años y seis meses, Persia ganó la Final 1 del Top Race Junior en Rosario, con una gran maniobra por el lado externo sobre Bautista Acosta, el poleman, para pasar al frente e imponerse en su debut con más de 5 segundos de ventaja. En la segunda final, se equivocó en una curva y no pudo repetir el podio, por lo que quedó cuarto.

"Fue increíble, un debut soñado. Me sentí muy cómodo, el auto funcionó perfecto y pude haber terminado más adelante el domingo pero cometí un exceso. Pero de todo voy aprendiendo", destacó. Con estos resultados, Santino lidera el campeonato junto a Agustín Joseph, ambos con 30 puntos.