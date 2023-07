A la hora de encarar estas carreras, que se disputan en casa y que rompen el formato tradicional, la experiencia le da templanza a Facundo Della Motta (Ford). No se trata de soslayar la situación, sino de mirar las adversidades de otro modo. En una temporada que empezó adversa para Della Motta, ahora busca nuevas oportunidades y una de ellas será hoy, con la novena fecha del Turismo Carretera y en el Circuito San Juan Villicum. El representante sanjuanino largará desde la sexta posición, un lugar en la grilla por demás interesante, que representa su mejor puesto de partida en la temporada y que renueva su sueño de lograr un podio en la Máxima, nada menos que en San Juan. La carrera se disputará a las 12,50 y será extensa ya que tendrá 35 vueltas, además de ingresos obligatorios a boxes para cargar combustible y cambiar uno de los neumáticos.

"Me siento muy bien, con buenas sensaciones, quizás como nunca antes me pasó en otros Desafíos de las Estrellas", confesó Della Motta. La competencia se caracteriza por que su grilla de partida se conforma por sorteo. Esta acción se desarrolló el viernes pasado en el Teatro de Albardón y allí Della Motta sacó la bolilla número 6. La pole position, en tanto, le correspondió por azar a Martín Serrano.

Por esta particularidad es que ayer no hubo clasificación y hoy no habrá series. En la jornada sabatina hubo entrenamientos y simulacros de cambio de neumáticos (en carrera será uno del lado derecho), además de recarga de combustible (40 litros).

Corrió la Fórmula. La primera carrera del fin de semana fue de la Fórmula 3 Metropolitana y el ganador ayer fue Juan Pablo Guiffrey.

En el primer ensayo, que fue dominado por Mauricio Lambiris, Della Motta se ubicó 23ro con un registro de 1m43s302, a 1s757 de quien fue el más veloz. Luego, en la segunda tanda, el sanjuanino sólo pudo girar un puñado de vueltas ya que se dañó la caja. Su tiempo fue de 1m42s878 y quedó 39no, a 1s722 de quien se convirtió en la referencia del sábado, Germán Todino.

"No alcanzamos a poner las gomas nuevas porque se rompió la caja. Pero tengo esperanzas de que las cosas van a funcionar bien en carrera, por eso me tomé este problema como algo que tenía que pasar ahora y no en la final. Tenemos por delante una competencia muy larga", dijo Facundo, quien encarará la segunda carrera de la temporada con el Ford del equipo del Gurí Martínez, tras dejar la Dodge del AyP Competición.

El Desafío de las Estrellas tendrá 10 vueltas más que una prueba normal, con un máximo de 80 minutos. Y además de tratar de encontrar un auto equilibrado, los mecánicos tendrán un rol muy importante en cada ingreso obligado a boxes.

"A diferencia de otras carreras, en esta se apuesta mucho más al ritmo que a tener un auto muy veloz. Además, los integrantes del equipo estuvieron trabajando mucho en el cambio de neumáticos, en el que estamos promediando unos 8 segundos pero queremos hacerlo en 6. Y con respecto a la estrategia, la idea es no tomar riesgos y apenas tengamos ventana abierta a boxes vamos a ingresar para cumplir con las dos paradas obligatorias", adelantó el piloto sanjuanino.

Desde adelante

El Desafío de las Estrellas tendrá hoy en primera fila a Serrano y Cotignola; por delante de Candela-Crusitta; y Candela-Della Motta. A su vez, Mariano Werner, el líder del campeonato, largará en el puesto 52, apenas por delante del último, Christian Ledesma.

Tuerca central

6 Segundos tardaron los equipos más veloces en cambiar el neumático, en el estreno de la tuerca central para el Desafío de las Estrellas. Otras estructuras lo hicieron en unos 8 segundos. Como sea, el tiempo de recambio se redujo ya que con los cinco espárragos por llanta antes tardaban entre 13 y 15 segundos.