Todo suma, todo cuenta. En el camino final a la clasificación, hoy quedará abierta la penúltima fecha de la Primera Fase del Regional Federal Amateur con dos adelantos decisivos para todos en las Zonas 7 y 8 en la pelea por el primer puesto. A partir de las 17,30 en el Polideportivo de Albardón, Atlético San Miguel (8) que es el puntero del grupo 7 por diferencia de goles recibirá a Villa Don Arturo (4) que tiene mínimas chances de clasificación. El actual campeón de la Copa de Clubes Campeones mantiene el primer lugar por la mínima diferencia respecto de Atlético Peñaflor. Los dos mandan con 8 puntos, los dos no se pudieron vencer y los cruces de estas dos jornadas finales definirán. Mientras que en el Grupo 8, Sol de Mayo de Santa Lucía (6) y desde las 17, recibirá a Sportivo Divisadero de Sarmiento (4) en un partido decisivo para los dos. El líder de la zona es Sportivo 25 de Mayo a tres puntos, por lo que un empate entre ambos sería casi condena de eliminación. La zona se cierra el domingo con el cruce entre el puntero, 25 de Mayo, visitando a Del Carril, que se ubica último con 4 puntos.

El domingo será el día de los platos fuertes, con varias opciones para disfrutar. En Rodeo, por la "Zona 6", que en esta fecha tendrá libre al puntero Los Andes de Tudcum, será escenario del cruce ya eliminado San Martín y Árbol Verde de Jáchal, que necesita ganar para aspirar a llegar a la última fecha con la opción de ganarle a Los Andes para clasificar. La "Zona 9" arde y es que los cuatro equipos están separados por apenas dos puntos y por ende todos pueden clasificarse. El domingo a las 17.30, la cartelera más que atractiva es: Colón vs. Desamparados y San Lorenzo vs. Rivadavia. El Merengue, en un momento dulce del año, irá por una victoria que lo ponga casi en la siguiente instancia ante un Desamparados que viene de golear y apostará todo a ganar de visitante para seguir ilusionado. En Ullum, San Lorenzo tras dos caídas seguidas, necesita levantarse y recuperar su memoria ante un Rivadavia que aún no ganó, pero tampoco perdió y está expectante.

A su vez, por la "Zona 10", Alianza, el único clasificado de los sanjuaninos, será local de Trinidad, y en Villa Krause, Unión será anfitrión de la Villa Obrera eliminado. Por la "Zona 11", que tiene libre el fin de semana el otro eliminado Marquesado, por lo que se juegan todo los líderes; Del Bono recibiendo a Juventud Zondina, en la Esquina Colorada.

Primera B: tiempo de semifinales

Luego de idas y vueltas, se definió que la serie semifinal por el segundo ascenso a la Primera A de la Liga Sanjuanina vaya el domingo en doble turno y con el mismo escenario: Sportivo Peñarol. Así, mañana a las 10 en la calle Tucumán, en Chimbas, Sarmiento de Zonda irá por su lugar en el gran partido final recibiendo al legendario Centenario Olímpico que viene de finales perdidas y quiere volver a Primera de una buena vez. En tanto que a las 17,30 y también en el estadio bohemio, Defensores de Los Andes será protagonista de una semifinal inédita ante Atlético Minero Argentino que es la gran sorpresa de la temporada con un equipo de varias figuras que quieren hacer historia, con el antecedente no menor de haber eliminado y goleado a Árbol Verde en el Cabot. El primer ascendido es Sportivo Picón, que espera ahora al acompañante con el que ocuparán las plazas de Juventud Unida y de Recabarren, descendidos.