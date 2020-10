Diego Schwartzman no pudo coronar con un título otra buena semana en el circuito debido a que perdió en la final del ATP 250 de Colonia frente al alemán Alexander Zverev, en el certamen que puso en marcha la gira europea sobre superficie rápida y bajo techo.

El Peque intentaba ayer conseguir su primer título en el año, pero poco pudo hacer antes de caer con Zverev con un categórico 6-2 y 6-1.

El actual número 9 del mundo ya había disputado este año las finales del ATP de Córdoba (perdió ante el local Juan Ignacio Londero) y del Masters 1000 de Roma, donde sucumbió ante el número uno, el serbio Novak Djokovic tras eliminar en la instancia anterior a Rafael Nadal (2) por primera vez en su carrera.

"Es difícil encontrar respuestas ante semejante nivel y hoy (por ayer) las cosas no salieron bien", expresó el Peque frente a los micrófonos. Y destacó la actuación de su rival: "Hay que reconocerlo, Sascha fue superior totalmente. Quise variar mi juego, empezar desde otro lado y al final no pude resolverlo". El Peque, a su vez, anunció que no jugará el ATP de Viena buscando descansar.