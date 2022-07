La primera función fierrera de un semestre cargado de actividad en el Circuito San Juan Villicum, con carreras todos los meses hasta fin de año, será con el Top Race y el Superbike Argentino, que hoy abren el fin de semana con las primeras salidas a pista. El dato destacado es que habrá una importante presencia local puesto que entre autos y motos habrá nada menos que 17 pilotos sanjuaninos, varios de ellos sumados a último momento tras llegar con sus presupuestos. Para el TR, la jornada de hoy será sólo de entrenamientos mientras que las motos además tendrán tandas de clasificación. El cronograma establece que desde las 10 habrá movimiento sobre el asfalto y la acción de extenderá hasta prácticamente las 18.

El TR vuelve tras su última presentación en noviembre del año pasado. Y en esta ocasión lo hará con cinco pilotos sanjuaninos, ya que dos de ellos lo harán como invitados para la carrera especial del V6, que se disputará en binomios. Fabricio Persia en el Top Race, Ariel Persia en el TR Series y Juan Cruz Roca en el TR Junior son los corredores que conforman el equipo SDE San Juan; a la vez que por esta ocasión competirán Tobías Martínez (invitado de Fabricio) y Fabián Flaqué (hará dupla con el bonaerense Darío Giustozzi).

El V6 disputará dos carreras el domingo, una para pilotos invitados y otra para titulares.

Para la categoría, hoy habrá entrenamiento para las tres divisionales y los invitados podrán tener contacto con sus autos por primera vez en el fin de semana. Los ensayos se desarrollarán desde las 15,50 hasta las 17,45.

Por otro lado, el Superbike Argentino tendrá nada menos que a 12 representantes locales. Aprovechando la cercanía del autódromo, fueron sumándose pilotos que estarán distribuidos en tres divisionales.

Así, Mauricio Quiroga, Gabriel Quiroga, Juan Elías Mora, Santino Sabattini, Carlos Dibu Morales y Matías Soto correrán en la 300 Super Sport. A su vez, Bautista Quiroga, Diego Venteo, Dylan Jurado, Valentino Mesa y Thiago Gigena competirán en la Junior 250; en tanto Leandro Rodríguez lo hará en Stock Open.

Una docena. Los pilotos sanjuaninos del SBK Argentino totalizarán 12 este fin

de semana, en tres categorías diferentes.

De acuerdo al cronograma, hoy los pilotos de las diferentes categorías desarrollarán tandas de entrenamientos desde las 10 hasta las 14, en tanto que a partir de esa hora se desarrollarán las clasificaciones.

A su vez, de acuerdo a lo publicado por el SBK Argentino, hasta ayer había en total 97 pilotos preinscriptos para San Juan, de todo el país, y ese número pueda crecer hasta último momento. Según fue destacado, en la divisional Super Bike ya se anotaron 16 pilotos divididos SBK, SBK "B" y Super Stock 1000.

En la Super Sport 300, la suma de los competidores llegará a 34 y es la mayor cantidad de pilotos que disputarán la cuarta fecha en el Villicum. En la 250 cc serán 22 los protagonistas de la divisional; en Master +50 serán 13; mientras que en la Stock Open Amateur suman 12 los pilotos hasta el momento.

Un ex Fórmula 1

Por primera vez correrá en San Juan un expiloto de Fórmula 1 que no es de nacionalidad argentina.

Se trata del brasileño Rubens Barrichello, quien hará dupla con Diego Azar en el Top Race (Zunino, Mazzacane o Tuero son ex F1 que sí compitieron en la provincia).

Para los tres días

300 Pesos cuesta la entrada a los sectores Panorámico y Recta larga. A boxes vale $1.500 y el

acampe, $800. Son válidas para los tres días. Menores de 10 años, mayores de 65, jubilados

y personas con discapacidad (con acompañante), no pagan.