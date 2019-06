Su apoyo. Cristian Bove junto a su familia, su mayor pilar. El DT consiguió la revancha de la final perdida el torneo anterior ante Camioneros.



"No es casualidad este ascenso de Peñarol, es el fruto de haber hecho las cosas bien. Con trabajo, con esfuerzo en algún momento las cosas se tienen que dar. Las casualidades en el fútbol sí pasan pero cuando vos te propones algo y lo haces con pasión en algún momento se tiene que dar". Así comenzó analizando el ascenso Cristian Bove, el director técnico de Peñarol.

El mentor del logro consiguió su segundo ascenso al Federal "A". Hace tres años, pero siendo ayudante de campo de Ricardo Dillon ya lo había hecho con Desamparados y casualmente también para un "Día del Padre", pero esta vez le tocó estar al frente a él, en su segunda temporada como técnico en Peñarol, club en el que debutó en ese cargo. "Con Pablo Cabral (kinesiólogo del plantel) decíamos que si ya lo hicimos con Sportivo esa vez, esta vez tampoco se nos podía escapar. Esta vez la responsabilidad era mucha pero no me equivoqué con los jugadores que elegí y me sentí representado por ellos adentro de la cancha porque dejaron todo, estoy orgulloso de todo este plantel", comentó.

Fue el segundo ascenso de Bove pero el primero como DT.

"Es una alegría tremenda, lo vivo con mucha emoción, el cariño de la gente es bárbaro pero no solo la gente de Peñarol sino toda la gente que salió a la calle a aplaudirnos" continuó el DT que tuvo revancha de la final perdida en el torneo anterior ante Camioneros. "El año pasado estuvimos a un paso y se nos cayó, pero la dirigencia confió en un proceso a largo plazo y este año no se nos podía escapar. Tuvimos como virtud mayor el sacrificio, la humildad, el no entregarse nunca", resaltó el entrenador que hoy mismo irá a la Difunta Correa a cumplir su promesa por el ascenso.