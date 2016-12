Esta es una de esas historias de lucha y perseverancia que realmente emocionan. Maxi Jorquera es sanjuanino, tiene 28 años y su pasión es el fútbol.

Su vida ha estado marcada por el sacrificio y el drama. Cuando tenía 11 años, se fue a jugar a las inferiores de River, pero se terminó volviendo por diversos problemas. “Estuve un año y medio en Buenos Aires viviendo, pero por cuestiones de ser chico y no entender las cosas me tuve que volver. En mi casa somos humildes y en ese entonces había teléfonos nada más, y era complicado comunicarse. Cuando quería hablar con ellos no podía hacerlo, y terminé viniéndome porque me iba mal en el colegio”, recordó.

Además, tuvo otra experiencia jugando en Buenos Aires, pero volvió a fracasar. “A los 16 años me llevaron a Independiente. Hice inferiores con compañeros como Agüero y un montón de cracks de ahora, pero me volvieron a llamar de casa señalándome que mi papá estaba grave, en terapia intensiva. Con mi hermana chica y mi mamá embarazada, me puse a trabajar. Me llamaban de Independiente, pero ya no podía volver, fue una etapa difícil en mi vida”, contó Maxi.

Con sus fracasos afuera de la provincia, el jugador decidió quedarse a jugar en San Juan. Así, hasta hace unos días la rompía marcando goles en Peñarol, equipo que milita en el Federal B. A pesar de ser un gran jugador, Maxi siempre tuvo que trabajar de manera paralela al fútbol para poder llevar el pan a su casa.

El sanjuanino se desempañaba recogiendo residuos domiciliarios en las calles de Capital. “Mi trabajo era sacrificado. Llegaba cansado a los entrenamientos y era el único que tenía permiso para llegar más tarde. Me levantaba a las 5 de la mañana, terminaba a las 2 de la tarde y pasaba derecho a entrenar”, manifestó el delantero.

Sin embargo, una nueva puerta se le abrió. Hace unos días, cuando terminó de disputar un partido con “El Bohemio” de visitante en Mendoza, dirigentes de Deportes La Serena se le acercaron y hablaron con él. “Me hablaron de la posibilidad de ir a Chile a una prueba. Hablamos con mi señora y mi hija y decidimos que era una nueva oportunidad en el fútbol, y no quise desaprovecharla”, contó el delantero.

Así, Maxi Jorquera defenderá la próxima temporada los colores del club chileno. El jugador ya se encuentra en tierras del vecino país. Contó que se fue a La Serena el pasado 19 de diciembre, ya que en un principio la pretemporada arrancaba el 21. Sin embargo, estando allá la fecha de comienzo se pasó para el 26. “Los dirigentes me dieron la posibilidad de poder volver para pasar las fiestas con mi gente, pero conversé con mi familia y decidí quedarme esos días para aclimantarme”, manifestó. Además, agregó que: “Perder de pasar la Navidad con mi familia es un sacrificio que tuve que hacer. Es una prueba más de lo que vengo haciendo para poder llegar donde quiero”.

Lo cierto es que Maxi, que corría calles y calles recolectando basura, dio un gran salto en su vida: ahora será futbolista profesional. “Estoy cumpliendo el sueño de mi vida”, cerró.