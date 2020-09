El colombiano Miguel Angel López se adjudicó hoy la decimoséptima etapa del Tour de Francia, cuya centésimo séptima edición mantiene al esloveno Primoz Roglic en la punta de la competencia que abandonó Egan Bernal.



"Obviamente, no quería terminar el Tour así, pero creo que es la decisión correcta en estas circunstancias", explicó Bernal, que no tomó parte de la etapa que contó con la presencia del presidente francés Emmanuel Macron, informó la agencia italiana de noticias ANSA.



Al explicar las razones de su deserción, Bernal apuntó a los dolores en la espalda que también lo habían obligado a abandonar la Critérium del Dauphiné y que lo aquejaron a lo largo de este Tour.



Sin embargo, el pedalista del equipo Ineos descartó que ese haya sido el único motivo: "No puedo echarle la culpa a eso porque hoy me dolían más las piernas que la espalda", confesó el colombiano.



La deserción del último ganador del Tour contrastó con la alegría que generó en Colombia el triunfo de "Superman" López, que completó el tramo del día en cuatro horas, 49 minutos y ocho segundos.



Ese fue el tiempo que le demandó recorrer los 170 kilómetros entre Grenoble y Meribel para festejar en la etapa y afirmarse en el tercer puesto en la general.



El colombiano del equipo Astana precedió por 15 segundos a Roglic y por 30 segundos al también esloveno Tadej Pogacar, quienes lo adelantan en la general.



A falta de otras cuatro etapas para el final de la competencia, Roglic estiró su ventaja en la cima a 57 segundos respecto de Pogacar, mientras que López se ubica tercero a 1'26" del líder.



A 3'05" y cuarto en la general marcha el australiano Richie Porte, que cerró la etapa en el quinto lugar a 1'01" del vencedor y a espaldas del estadounidense Sepp Kuss, cuarto en el tramo a 56 segundos de López.



Mañana se disputará una nueva etapa, que contempla cinco grandes premios de montaña y que llevará a la caravana de Meribel hasta Roche-sur-Foron a lo largo de 175 kilómetros.

Clasificación de la etapa 17º

Clasificación general