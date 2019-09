La primera vez que se fue al bello paraje que divide Ullum y Zonda ganó el costarricense Román Villalobos, quien junto a Ricardo Escuela, Tiesj Benoot y Oscar Sevilla, sacaron unos metros y llegaron con el pelotón soplándoles la nuca

Desde que la Vuelta de San Juan tiene categoría UCI 2.1, el primer líder de la carrera ha sido un velocista. En los tres años quien largó la segunda etapa vestido con la casaca blanca adornada con los mapitas de San Juan en azul ha sido el colombiano Fernando Gaviria. No cualquiera, el mejor o uno de los mejores tres embaladores más importantes del pelotón mundial.



Aún no se conocen los nombres de los equipos, pero es muy probable que su conjunto, el UAE-Team Emirates participe de la edición 38 de la carrera sanjuanina, más aún cuando contará en sus filas con el campeón argentino de ruta Maximiliano Richeze, quien tras una temporada volverá a reunirse con quien fue uno de sus socios más exitosos cuando compartieron escuadra en el equipo belga y el argentino le hizo ganar muchas carreras al pedalista colombiano.



En el terreno de las especulaciones, un juego que permite el análisis periodístico, lo que si puede afirmarse es que de estar en la provincia, para iniciar su año, Gaviria, por más que lo tenga a Richeze como su más fiel escudero, difícilmente pueda ser el primer líder de la carrera, por cuarto año consecutivo. ¿El motivo? Uno categórico. La primera etapa de la próxima Vuelta a San Juan será la que termina en el perilago del Dique Punta Negra, al que se accede luego de la exigencia de los caracoles que son aprovechados por los escaladores para apretar el ritmo y armar el desparramo en el pelotón. Es verdad que luego viene la larga recta (casi 800 metros) del puente sobre el espejo de agua y los dos kilómetros finales que permiten la recuperación de los menos fuertes a la hora de viajar hacía arriba, pero -por lo que ocurrió en los dos años anteriores- los velocistas no llegan blindados por sus "trenes", tienen que apechugarla solos y aún cuando recortan distancia no les alcanza para superar a los rodadores ágiles como ocurrió con Villalobos en 2018 y Alaphilippe en el presente año.

En la segunda oportunidad el ganador fue el francés Julien Alahilippe quien pegó una estocada a dos kilómetros del final y mantuvo un ritmo que le permitió bancarse el ataque de un pelotón donde a los velocistas les costó recuperar terreno.



Algo que roza, porque el ciclismo en general y la Vuelta en particular no pueden evadirlo, es el presente económico que vive el país. Todo lo referente a La Vuelta hay que afrontarlo en dólares y habrá que sacarle punta al lápiz para hacer los números y montar la mejor carrera en uno o en el peor, de los momentos.

Al cambio de día de algunas etapas se agregaría un nuevo trazado en la CRI.

El citado es todo un tema y otro es el recorrido. No habrá muchas variantes al respecto. Hay etapas fijas que sufrirán, nada más que un cambio de día, pero otras que tendrán algunas variantes. La que está en estudio es la contrarreloj. Descartada la Avenida de Circunvalación para no complicar la vida de los sanjuaninos un día de semana. No se repetiría en la Avenida Uñac de Pocito y se están viendo otras opciones.



De las anteriores hay dos que fueron muy bien recibidas por la gente. Una que fue de Pocito a 9 de Julio por la Calle 11 y otra, tal vez la más linda de todas, aquella que largaba en el Jardín de los Poetas y culminaba en el Palmar del Lago. Claro que, estas dos opciones, chocan con la realidad que son 10 kilómetros más larga que las anteriores (12 kilómetros) y está en la mente de Gabriel Curuchet no hacer una CRI muy larga para que la carrera la sentencie un especialista y pierda expectativas y emoción.