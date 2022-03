Una tiene 53 años y la otra 56. Una es docente, la otra psicóloga. Ambas encontraron en el triatlón la terapia adecuada después de haber probado con otros deportes. Se trata de María Isabel González y Olga Vargas, dos de las triatletas sanjuaninas que se preparan para disputar el 27 de este mes, el Ironman 70.3 que por primera vez tendrá como sede a San Juan.

"Nunca hubiésemos imaginado tener un evento de tan alto nivel en San Juan, pero será un orgullo poder mostrarle al mundo los terrenos y paisajes increíbles que tiene nuestra provincia", comentó María Isabel González, una psicóloga que a sus 53 años se dará el gusto de correr su Ironman por 13ra vez. Para Olga Vargas, profesora de secundario de 56 años, será su primera vez en un Ironman, aunque cuenta con una numerosa participación de triatlones.

Olga, que supo hacer basquetbol en su adolescencia, promediando los 40 años y por un inconveniente en su salud, se metió en el mundo del triatlón. Empezó haciendo natación y de a poco, también motivada por su hijo, se animó al triatlón y así comenzó a participar en competencias. "Siento que haciendo deporte estoy pagando por mi salud, pero es mucho más que es eso, es una terapia, un cable a tierra", comentó. Para su amiga y compañera de entrenamiento también representa eso. "No hacia deporte. Pero mi trabajo es duro a veces y me demandaba mucho, por eso necesitaba una descarga que por fin encontré con el triatlón. Empecé a los 36 años corriendo en el parque y después empecé en el triatlón. Corrí en Mendoza, San Juan, San Luis hasta que me animé a mi primer Ironman en Miami 2011 y desde ahí no paré", comentó la psicóloga. "Estamos haciendo una preparación intensa para cumplir de la mejor manera, pero lo fundamental será disfrutar de este evento que será único", expresaron.

Una rutina adaptada a sus profesiones

Por sus obligaciones laborales, las triatletas sanjuaninas realizan un enorme sacrificio para poder cumplir con las rutinas de entrenamientos. "Entrenamos de lunes a lunes porque a nuestra edad no podemos parar, sino costaría muchísimo", comenta Olga. Se levantan a las 5 de la mañana y entrenan toda la semana, unas 4 o 5 horas diarias, aunque a veces entrenan de noche. Los lunes, miércoles y viernes hacen bici y natación, martes y jueves le dedican al trote, mientras que sábado y domingo están destinados a los fondos.

El Ironman entró en la cuenta regresiva

El Ironman 70.3 San Juan 2022 marcará un antes y un después en el triatlón local y nacional. Los triatletas, que por San Juan no superarán el centenar, se preparan de la mejor manera para llegar al evento que contará con un pelotón de altísimo nivel donde estarán parte de los mejores triatletas del mundo. La competencia, que organiza EventSports, tendrá lugar el fin de semana del sábado 26 y domingo 27 de este mes.

En cuanto al circuito, la natación tendrá lugar en el Dique de Ullum con 1.900 metros, luego recorrerán 90 kilómetros en bicicleta con el ascenso al dique Punta Negra y luego encararán 21 kilómetros de running en la ciudad. Partiendo desde el Teatro del Bicentenario, el circuito recorrerá los íconos de la provincia como el Estadio "Aldo Cantoni", Plaza el Museo de Ciencias Naturales, la Casa de Sarmiento, Plaza 25 y el Centro Cívico San Martín, para finalizar en la Plaza del Bicentenario.