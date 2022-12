Francia sabe que Marruecos no es sólo un experto mecanismo de defensa en este Mundial. Los franceses están plenamente consciente de que Marruecos es mucho más que un equipo estrictamente defensivo mientras se prepara para su inesperado choque de semifinales del Mundial, mañana en el estadio de Doha. Marruecos llegó a la semifinal tras vencer a España y Portugal, y sólo ha recibido un gol en el torneo. Sus transiciones rápidas y la comodidad en la posesión del balón han sido muy impresionantes en Qatar y no hay posibilidad de que los campeones defensores den nada por sentado.

'Tenemos suficiente experiencia para evitar caer en esta trampa (de exceso de confianza), llegaron a esta etapa por una razón. Están escribiendo la historia del fútbol marroquí, tienen una fuerza colectiva con actuaciones que les dan mucha confianza', dijo ayer en una conferencia de prensa el defensa central Raphael Varane, quien se mostró convencido de que el equipo marroquí no será un rival fácil ni cómodo y que tendrán que dar todo si el objetivo es meterse en la gran final del próximo domingo con el solo objetivo de defender con éxito la corona que ellos poseen.

'Defienden muy bien, están en muy buena forma física, también son peligrosos en contraataques y jugadas a balón parado, será muy difícil. Nosotros, los líderes del equipo, tenemos que preparar a todos los jugadores para otra batalla, es una semifinal del Mundial, tienes que darlo todo hasta el final si quieres tu lugar en la final', agregó.

El lateral derecho Jules Kounde, que tendrá la tarea de contener a Sofiane Boufal en la banda, no necesita que le recuerden las cualidades de Marruecos. 'No estoy preocupado, pero sabemos que vencieron a los grandes equipos para llegar hasta acá y nos lo vamos a tomar en serio. Ya no es una sorpresa verlos aquí, se merecen estar aquí', dijo.

'Somos muy conscientes de sus cualidades, son muy eficientes con el balón, se combinan muy rápido para encontrar a sus dos extremos. Lo que han hecho es notable, solo concediendo un gol en propia puerta, tenemos que ser precisos. Eso sí, que ellos se cuiden de nosotros porque también tenemos fundamentos para buscar el triunfo', dijo.

Aliento de Benzema

El delantero francés Karim Benzema publicó un mensaje de aliento para sus compañeros. ‘Vamos muchachos, dos partidos más, ya casi llegamos... Estamos detrás de ustedes ¡Vamos! #AllezLesBleus’, escribió en Twitter. Fue convocado pero una lesión lo marginó.

MARRUECOS

Se abrió camino a base de los inmigrantes

La inesperada carrera de Marruecos hacia las semifinales del Mundial se puede atribuir en parte a una política de buscar deliberadamente talento de los inmigrantes para reforzar la selección nacional. Catorce de los 26 jugadores del equipo marroquí nacieron fuera del país, más que cualquier otro equipo en el torneo de Qatar, proporcionando una mezcla de jugadores de comunidades de inmigrantes en crecimiento en toda Europa.

Una sorpresiva victoria sobre Portugal convirtió a Marruecos en el primer país africano y árabe en llegar a las semifinales de un Mundial. Al arquero canadiense Younes Bounou le marcaron sólo un gol, el madrileño Achraf Hakimi se ha destacado por la derecha, el holandés Sofyan Amrabat es un poderoso refuerzo en el mediocampo y el francés Sofiane Boufal es una amenaza por la izquierda. Encontrar jugadores elegibles en países como Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Holanda y España es un ejercicio estructurado, a diferencia del sistema aleatorio cuando los primeros marroquíes extranjeros compitieron por el equipo nacional en el Mundial de 1998. Los marroquíes son una de las poblaciones de inmigrantes más grandes de Europa, estimada en alrededor de cinco millones con estrechos vínculos con el país.