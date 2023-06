Dibuje, Leo. Messi controla el balón contra el lateral, ante la marca de un rival australiano. En Beijing la gente lo ovacionó al 10 albiceleste.

A punto de cumplir 36 años, Lionel Messi sigue demostrando que poco importa lo que diga su DNI. Más bien todo lo contrario, da la hermosa impresión que como el vino, mientras más viejo, mejor para disfrutarlo.

En el Estadio de los Trabajadores en Beijing (China), fue venerado por esos 70.000 fanáticos que compraron la entrada pensando en verlo, acaso, por única vez en sus vidas. Y el rosarino no defraudó ni un poquito durante el 2-0 de Argentina sobre Australia, abriendo la gira por tierras asiáticas.

Tras un pase de Enzo Fernández, Leo anotó con un zurdazo marca registrada suya desde afuera del área la apertura del marcador. Lo hizo a los 79 segundos, convirtiéndolo así en el más rápido de su enorme trayectoria que ya suma más de cuarenta títulos profesionales. El repertorio fue amplio y en el segundo tiempo tuvo una apilada, con varios australianos queriendo frenarlo con falta, que derivó en una de las decenas de ovaciones de la jornada. Hubo una jugada de riesgo que buscó definir con una vaselina aunque no le salió precisa. Y se lo notó activo, con ganas como siempre y sabiendo que el próximo gran objetivo con la albiceleste en el pecho es en el 2024 con la Copa América. Quizá ahí sí sea la última función con la Selección. Ayer, en declaraciones posamistoso a TyC Sports, marcó algo claro: "La verdad que sigo jugando en la Selección porque salimos campeones de mundo: es una atracción venir acá y estar con el grupo que no puedo dejar. Si en Qatar no éramos campeones, ya no jugaría más. ¿Hasta cuándo? No lo sé, recién termina un Mundial y pensar en el próximo queda muy lejos. Quiero disfrutar este presente, luego de haber sufrido mucho en momentos difíciles que me tocaron vivir con mi selección".

En su avión, el rosarino se fue a Barcelona y no estará el lunes ante Indonesia. Se irá a descansar en familia y a pensar en el futuro inmediato llamado Inter de Miami, en la MLS.

Tres ausencias

Tras el partido, Messi viajó a Barcelona para comenzar sus vacaciones. Pero no fue el único ya que Ángel Di María y Nicolás Otamendi también fueron desafectados y no estarán este lunes en Indonesia, comenzando una etapa de vacaciones.

Dibu Martínez no se cansa de ganar

Emiliano "Dibu" Martínez aseguró tras el triunfo ante Australia por 2 a 0 que el representativo nacional tiene "la ambición de seguir ganando" y que sabe que en el Mundial de Qatar "dejamos la vara muy alta".

"Este grupo tiene la ambición de seguir ganando y cada jugador sabe que la vara la dejamos muy alta después del Mundial de Qatar", destacó el arquero.

Martínez opinó que las declaraciones de Lionel Messi sobre su posible ausencia en el Mundial 2026 "son decisiones personales y hay que respetarlas".

Scaloni x 3