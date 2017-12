Emanuel Ginóbili está viviendo una temporada de ensueño, inesperada a su edad y tras más de 15 años en la élite del básquetbol mundial. Sin embargo, en su habitual columna en el diario La Nación, el bahiense buscó relativizar su influencia y mantener los pies sobre la tierra.

“Me parece que me celebran todo porque soy un viejo de 40. Si hago 10 puntos es la hazaña del viejo de 40 y si hago 2 puntos es porque ‘bueno, qué querés, tiene 40’. Es un momento en donde está todo bien”, escribió, con una inocente burla a sí mismo.

“Las cosas empezaron a salirme mejor, me sentí bien y eso me permite disfrutar este presente. Me parece que algunas cosas de las que me pusieron más en el centro de la escena, con esas dos acciones para ganar el partido (ante Boston y Dallas), se dieron simplemente porque entraron. El tiro con Celtics fue malo y entró; además en una situación normal yo no tomo ese lanzamiento, eso es trabajo de Kawhi (Leonard). Y en el partido con Dallas me tocó otra vez tener la última bola, por las mismas circunstancias”, contó con su conocida franqueza.

“Ojo porque esto tampoco me pone en un lugar diferente. Hay mucho revuelo por lo que hago, pero no me parece diferencial”, explicó Manu, consciente de qué lugar ocupa en el sistema de rotación de Popovich. “Entiendo mi rol, estoy contento con eso. Incluso, diría que estoy teniendo más minutos de los que pensaba. De todas formas, tengo claro que eso es porque tuvimos las lesiones de algunos jugadores, lo que obligó a que otros juguemos más”, agregó.

“Y ahora hay gente que quiere que esté en el Juego de las Estrellas. ¡Están locos! Es incomprensible”

Respecto a su condición física y a los motivos que lo llevan a mantener este nivel, el bahiense lo analizó así: “Está claro que estoy más lento, porque mi primer paso no es el mismo de antes. La verdad es que en cuanto al físico, con dolores o molestias, me siento hoy mejor que hace 5 años”.

La gente de San Antonio empezó una campaña para que Manu se despida a lo grande, con la cita de los mejores jugadores de la temporada, privilegio que se ganó en 2005 y 2011. Si bien lo agradece, como cada gesto que tienen con él, también deja en claro que suena difícil. “Y ahora hay gente que quiere que esté en el Juego de las Estrellas. ¡Están locos! Es incomprensible”, concluyó, seguramente con una sonrisa mientras lo escribía.