En el inicio de la fecha 11 de la Copa de la Liga, Deportivo Riestra dio la sorpresa al superar en condición de local a Independiente por 1-0, en un partido correspondiente a la "Zona A".

El único tanto del encuentro, a los 17 minutos del primer tiempo, lo convirtió Pedro Ramírez con un buen anticipo de cabeza ingresando por el segundo palo.

De esta manera, Riestra logró el segundo triunfo y el primero ante los denominados grandes del fútbol argentino.

El equipo conducido por Carlos Tevez, que se fue del estadio sin dar declaraciones, no jugó bien y perdió tres puntos que quizás pueda llegar a sufrir más adelante en la lucha por meterse en los cuartos de final.

Con la derrota, Independiente se quedó en los 18 puntos y en el cuarto lugar, pero como Vélez (18) e Instituto (17) se enfrentarán entre ellos y la Gloria tiene mejor diferencia de gol, cualquier resultado sacará al Rojo de la zona de clasificación a los cuartos de final.

Riestra, por su parte, acumula con la victoria 11 unidades y le sacó cinco de diferencia a Independiente Rivadavia, el otro recién ascendido que en este momento está perdiendo la categoría por la tabla de promedios.

En tanto, al cierre de la edición se enfrentaban en Rosario y por la "Zona B", Newell"s, que está cuarto con 17 puntos, ante Platense, que está noveno con 11 unidades.

Mientras que para hoy se disputarán cuatro encuentros. Por la "Zona A": Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia y Vélez vs Instituto (21.30 horas); "Zona B": San Lorenzo vs Sarmiento (17hs) y Racing vs Defensa y Justicia (19.15hs).

Eufórico

El entrenador de Riestra, Cristian Fabbiani, sostuvo que “le ganamos al Rey de Copas. Estoy feliz porque se le ganó a un gran equipo y a un gran técnico como es Tevez. Jugamos contra un equipo con una historia enorme que todos conocen”.