Proyección. Gabriel González y Pablo Nuñez firmaron sus contratos con AFA y ascendieron en el arbitraje nacional para buscar nuevos horizontes en sus carreras.

Todo llega. Escalón por escalón, en el ingrato y singular mundo del arbitraje, cada paso que se da tiene proyección. Esta vez, tras diez años dirigiendo en el fútbol de San Juan y de haber transitado los estadios de los Federales C y B, para Gabriel González y Pablo Nuñez llegó el momento de avanzar, de crecer. Este jueves en Buenos Aires firmaron su contrato de relación de dependencia con la Asociación del Fútbol Argentino, hecho que los habilita para dirigir en B Nacional y Primera División. Es ese momento de sentir que todo lo que se sufrió, sirvió. Y así, los dos árbitros que hicieron el curso en la Liga Sanjuanina juntos hace ya más de diez años, apenas regresaron a San Juan contaron las sensaciones de este logro, que para ellos los recompensa y abre un nuevo escenario para sus ilusiones, sabiendo que se vienen sus últimos meses dirigiendo en San Juan.



"Uno repasa todo lo que pasó, lo que dejó atrás y estas cosas son las que reconfortan. En mi caso, en los dos últimos años como que sentí que estaba más sereno, que disfrutaba más los partidos y sentía que necesitaba un impulso más. Ahora, uno se ilusiona con ser considerado en partidos de Primera División y buscar ser internacional. Depende de uno, nada más. Hicimos el curso nacional durante dos años viajando todos los meses a cursar y sabíamos que se podría dar. Ahora somos cuatro los árbitros sanjuaninos que estamos en esta categoría y eso demuestra que crecimos. Subir de categorías implica no cometer errores porque todo se profesionaliza y eso implica ser mejor día a día", contó Gabriel González.



En su mirada, Pablo Nuñez eligió hablar de sus sensaciones personales: "Yo como que el año pasado me había caído porque había quedado fuera de las pasantías que habían con el Consejo Federal habiendo tenido una. Pero apareció esta oportunidad y la asumí con todo el entusiasmo porque cuando decidí ser árbitro buscaba crecer, profesionalizarme en todo. Pero claro, nos dieron la chance y ahora depende de nosotros aprovecharla y potenciarla. Hay que seguir mejorando en lo físico, en lo reglamentario, en lo sicológico. Uno sube de categorías y sabe que el margen de error se reduce a la mínima expresión. San Juan ganó espacios pero tenemos que buscar más protagonismo desde la capacidad de cada uno para encarar esta profesión". Empezaron muy jóvenes. Entraron juntos en el arbitraje y ahora, dieron el gran salto en sus carreras sabiendo que se viene lo mejor.





Más sanjuaninos



Emmanuel Ejarque y Nelson Leiva son actualmente los otros dos árbitros sanjuaninos con contratos de AFA. Ellos ya han participado en partidos de B Nacional y de Primera División. Mientras que este año en AFA terminará el cursado del segundo año de arbitraje nacional Jesús Allegue. En tanto cuatro jóvenes árbitros sanjuaninos más iniciaron en este 2018 el cursado de esa etapa que los llevará a futuro a ser jueces nacionales.