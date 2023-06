Después de casi una década, la provincia volverá a vivir desde adentro una de las carreras más antiguas y emblemáticas del enduro: el International Six Days of Enduro o simplemente el Six Days. Será del 6 al 11 de noviembre y durante casi una semana más de 500 pilotos de 28 diferentes países correrán en suelo sanjuanino representando a sus naciones. De Argentina aguardan por un centenar de competidores, de los cuales entre 30 y 40 serán de San Juan.

El Six Days se disputó en la provincia por primera vez en noviembre de 2014, luego de haber organizado el Mundial de Enduro en 2012 y 2013. Se trata de una prueba muy exigente que se corre en equipos de 4 y 3 pilotos. En la categoría Trophy intervienen los seleccionados de cada país, con cuatro integrantes por escuadra. Luego está la Junior, con pilotos Sub-23 que conforman grupos de tres; y Damas, que también corren de a tres. El resto de los competidores participan como clubes, representando también a sus naciones.

"De Europa llegarán de todos lados, con inscriptos de Portugal, España, Italia, Alemania, Finlandia, Suecia; de nuestro continente arribarán mexicanos, ecuatorianos, colombianos, paraguayos y muchos chilenos; mientras que se ha registrado un equipo de Japón", indicó Osvaldo Martínez, el track designer e integrante de la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate (ASER), la entidad que organizará el Six Days y que contará con la fiscalización de la FIM, la federación que maneja el motociclismo a nivel mundial.

En tanto, de Argentina hay registros de casi todas las provincias y en San Juan la expectativa va en aumento. Es que la localía es fundamental para que muchos pilotos puedan afrontar una competencia de estas características, por lo que estiman que al menos habrá entre 30 y 40 competidores sanjuaninos.

El paddock, en el Villicum

A diferencia del 2014, cuando fue montado en el Estadio del Bicentenario, esta vez el paddock se instalará en el Circuito San Juan Villicum. Allí los pilotos, los mecánicos y asistentes pasarán los seis días de carrera y desde el complejo partirán a cada uno de los especiales.

De acuerdo a los trabajos que viene desarrollando la organización, la competencia pasará por zonas de Albardón, Rivadavia, Ullum y Zonda.

"El Six Days y el Mundial de Enduro habitualmente se corren en Europa y sus pilotos se manejan en motorhome, por lo que para ellos implica una logística compleja cruzar todo el océano trasladando sus motos. Sin dudas que poder organizar nuevamente el Six Days en San Juan es realmente muy importante y buena parte de la elección que hizo la FIM se debe a los excelentes antecedentes que tenemos como organización", destacó Martínez.

Longeva

97 Ediciones tiene el Six Days, por lo que es la carrera más antigua de la especialidad y una de las más longevas del mundo. Se la considera las Olimpíadas del enduro y al continente americano volverá luego de cinco años. La última edición, en tanto, se disputó en 2022 en Francia.

El recuerdo y el impacto de la carrera en 2014

Un éxito. En 2014, la carrera transcurrió por diferentes escenarios, como el Dique de Ullum. La organización fue impecable, una circunstancia que favoreció ser elegida como sede en 2023.

En noviembre de 2014, el Six Days tuvo un exitoso paso por San Juan, que desembarcó en tierras argentinas por primera vez. Tras seis días de carrera, el equipo de Francia, compuesto por los pilotos Pierre-Alexandre Renet, Christophe Nambotin, Marc Bourgeois, Jeremy Tarroux, Anthony Boissiere y Fabien Planet se quedaron con la victoria.

El equipo francés se impuso con un tiempo final de 19h33m21s56/100. El segundo puesto, en tanto, quedó en manos de Estados Unidos, que finalizó a 9m46s22/100. El podio lo completó España, que quedó a 55m25s72/100 del ganador.

En cuarto lugar se ubicó Alemania y el quinto puesto fue para Argentina, mejorando el histórico octavo lugar de 2013. La delegación compuesta por los hermanos Kevin y Luciano Benavides, Franco y Stefano Caimi, Nicolás Guistozzi y Juan Manuel Dávila completó el Six Days con un tiempo final de 28h14m19s62/100.

En lo turístico también hubo un impacto importante, ya según informó entonces el Ministerio de Turismo, más de 4.200 personas, tanto nacionales como extranjeras, llegaron a la provincia para el evento y cada una gastó unos 200 dólares por día, aproximadamente. Además, San Juan fue una vidriera internacional ya que más de 20 millones de televidentes siguieron la carrera, que fue cubierta por más de 180 medios de comunicación.