Adentro. Dele Alli ya metió el cabezazo letal para el 2-0 inglés y acceder a una de las semifinales del Mundial. Ahora se le viene Croacia, en un choque puro europeo.

Los goles de Harry Maguire y Dele Alli sirvieron para que, veintiocho años después, Inglaterra vuelva a jugar una semifinal de un Mundial de fútbol, tras derrotar ayer en cuartos de final a Suecia (0-2), en Samara, donde el equipo de los "Tres Leones" se reencontró con su historia.



Inglaterra, campeona del mundo en 1966, casi siempre candidata a todo y acreedora a nada, ha vuelto, quizá en el momento menos esperado, con un equipo muy joven e inexperto, a la elite del fútbol mundial. Y el próximo miércoles jugará, en el estadio Luzhniki de Moscú, el mismo que albergará el partido decisivo, el 15 de julio, la semifinal contra Croacia.



El fútbol vuelve a casa ("Football"s coming home"). Tal y como rezaba el himno de la Eurocopa del 96, que Inglaterra organizó con el exiguo botín de una semifinal en la que cayó ante Alemania, en los penales. En la que el lanzamiento decisivo lo falló su actual seleccionador, Gareth Southgate, absolutamente redimido de ese error con lo que ya ha alcanzado, merced a un grupo con margen de mejora.



Sin practicar un fútbol espectacular, doblegó a la sobria Suecia; pasó a la semifinal y desencadenó el delirio en Inglaterra, donde la cerveza fluyó en unos "pubs" cuyos televisores repitieron una y mil veces las imágenes en blanco y negro de Bobby Moore alzando, hace 52 años, el trofeo Jules Rimet, en Wembley.



Siempre mejorando en las segundas partes en este torneo -en las que habían marcado cinco de sus seis goles-, Suecia dispuso dispuso de su ocasión más clara nada más reanudarse el juego, en remate de cabeza de Berg que hizo lucirse a Pickford, el héroe del día de Colombia.



Pero lejos de echarse atrás y dedicarse a especular, Inglaterra no pretendía cederle el privilegio de acceder al penúltimo partido a su rival. Un perfecto centro de Lingard, en el 59, sirvió para que Dele Alli, de cabeza como fue la apertura del marcador de Maguire, batiese por segunda vez a Olsen.



Ahí se acabó todo. Inglaterra aguantó el resultado y luego escuchó en los parlantes el legendario "All you need is Love", de los Beatles.







> DT DE SUECIA : Reconoció que el resultado fue justo

Janne Andersson (foto), técnico de Suecia, destacó que su rival "fue mejor equipo" y que felicita a los de Gareth Southgate por su pase a semifinales. "No sé qué fue lo que nos salió mal. Nos enfrentamos a un gran rival y nosotros no alcanzamos nuestro mejor nivel. Durante la primera media hora, el partido estuvo equilibrado, hasta que llegó ese córner y el gol de Inglaterra. Eso nos puso por detrás de un equipo que defiende con cinco hombres y al que es difícil atacar" indicó el DT.



"Tuvimos dos o tres ocasiones más, pero no las aprovechamos. Ellos volvieron a marcar y ganaron. Inglaterra fue mejor equipo. Merecen todo mi respeto y los felicito", añadió Andersson, que, preguntado si ve a Inglaterra como "campeona del mundo", respondió de manera afirmativa: "Sí. Sí creo que pueden ganar el Mundial. Son una selección muy bien organizada y están haciendo un gran trabajo", describió.

> DT INGLÉS : Southgate va por todo

Impecable. El look de Gareth Southgate, con su ya célebre chaleco.

Gareth Southgate, DT de Inglaterra, que logró el pase a las semifinales manifestó que "aún no" han "escrito el último artículo en este torneo".



"Hablamos con nuestros jugadores de que nuestra meta era quedarnos una semana más aquí en Rusia; ahora nos quedan dos partidos y depende de ellos el nivel que estos tengan", indicó Southgate, de 47 años y entrenador inglés desde hace dos.



"Para mí ya es un honor simplemente ser el seleccionador de Inglaterra" respondió Southgate cuando se le preguntó si estaba orgulloso de ser el tercer técnico de toda la historia de Inglaterra en llevarla a una semifinal en un Mundial. "Estamos creciendo aún, sabemos dónde estamos. Todo el mundo está trabajando duro; y hay jugadores que no están teniendo muchos minutos que están aportando mucho a este equipo. Para superar los dos partidos que hemos superado esta semana necesitábamos eso", indicó el seleccionador de Inglaterra, que el miércoles se medirá en Moscú a Croacia.