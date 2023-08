La tenista argentina Julia Riera ganó hoy por la ronda inicial de la clasificación para ingresar al cuadro principal del US Open, cuarto y último torneo de Grand Slam del año que se desarrollará desde el lunes próximo en Nueva York, con la presencia asegurada de nueve argentinos.



Por su parte, Lourdes Carlé, Mariano Navone y Marco Trungelliti cayeron en sus respectivos partidos de la primera ronda.



En el cuadro de damas, la pergaminense Julia Riera (147 del ranking de la WTA) superó a la estadounidense Chloe Beck (526) por 6-2 y 6-1 y ahora irá contra la también local Emina Bektas (128).



Lourdes Carlé (164), nacida en la ciudad bonaerense de Daireaux, perdió ante la eslovaca Viktoria Hruncakova (107) por 6-3 y 6-4.



Navone, ubicado en el puesto 181 del ranking mundial de la ATP, no pudo ante el eslovaco Lukas Klein (156) por 6-1 y 6-2, mientras que el santiagueño Trungelliti (228) cayó ante el belga Gauthier Onclin (205) por 6-3 y 6-4.



La clasificación para el US Open comenzó ayer con la presentación de ocho tenistas argentinos, de los cuales ganaron cuatro.



En ese contexto, el rosarino Federico Coria (92) le ganó al porteño Camilo Ugo Carabelli (209) por 6-3 y 6-1, y avanzó a la segunda ronda, donde se encontrará con el estadounidense Martin Damm (398), quien eliminó al azuleño Federico Delbonis (236).



Otro santafesino, Facundo Bagnis (136), venció al estadounidense Quinn Vandecasteele (624) por 6-1 y 6-2, y su próximo rival será el brasileño Felipe Meligeni Alves (170).



El marplatense Francisco Comesaña (161) le ganó al eslovaco Josef Kovalik (153) por 6-4 y 6-4, y su próximo rival será el italiano Federico Gaio (216).



El platense Thiago Tirante (152) le ganó al italiano Luca Nardi (119) por 6-4 y 6-4 y su siguiente rival será el local Brandon Holt (244).



Los tenistas argentinos deberán superar tres rondas de la "qualy" para ingresar al cuadro principal que tendrá un total de 128 jugadores que competirán en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, localizado en el barrio neoyorquino de Queen's.



El Abierto de los Estados Unidos, que repartirá premios por 65 millones de dólares, tiene asegurada la presencia de nueve tenistas argentinos en sus cuadros principales: Francisco Cerúndolo (20), Tomás Martín Etcheverry (32), Sebastián Báez (42), Pedro Cachín (66), Facundo Díaz Acosta (93), Juan Manuel Cerúndolo (100), Diego Schwartzman (116), Guido Pella (210) y Nadia Podoroska (71).