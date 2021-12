Todo tiene premio. Aquella dolorosa caída del 2018 no se había olvidado. Juventud Zondina quería volver a Primera y ese desafío demoró 14 años para poder hacerse realidad tras una campaña enorme en el Torneo del Ascenso de la Liga Sanjuanina para terminar coronandolo con una victoria merecida en la definición del ascenso en el mano a mano contra Centenario Olímpico. Fue triunfo por 2-1 y desahogo para el Tricolor de Zonda que trabajó, se preparó y lo consiguió con absoluta legitimidad. Fue el mejor de punta a punta en la temporada regular y cuando llegó el momento de definir sin margen de error, mostró su categoría para resolver.



Después de un flojo primer tiempo en el que Zondina y Centenario se respetaron demasiado, las emociones llegaron en el complemento. Es que en la primera parte no sobraron situaciones de gol como para remarcar pero en la parte final, aparecieron las emociones. A los 23', un cabezazo de Iván Morales -el segundo zaguero- puso en ventaja a Juventud Zondina para destrabar una final que Centenario había puesto en paridad a partir de su entrega. Ese primer gol del Tricolor fue demoledor en el Fortín del Norte porque no hubo reacción, no se pudo recomponer y eso tendría consecuencias. Es que Centenario tuvo que salir, cambiar de libreto y exponerse más. Y claro, el costo final fue lapidario porque apareció Cristian Pérez para sentenciar casi todo cuando puso el 2-0 par Juventud apenas faltando 5 minutos para el cierre de la gran final. Era todo de Zondina aunque el corazón de Centenario tendría algo de premio cuando Jesús Vega descontó en el minuto 51 para decorar con algo más de dignidad la dolorosa caída del equipo chimbero.



Esta vez, nada fue casualidad. Juventud Zondina ratificó en los números todo lo que había hecho en la temporada. Jugó 17 partidos y terminó invicto para sostener sus aspiraciones de ascenso. Se había quedado con las ganas en 2018 contra Carpintería y ahora lo concretó. Volverá a Primera después de catorce años, recordando aquel paso de 2007 y sabiendo lo que es jugar finales. con seis definiciones encima. Nada fue casualidad en Juventud Zondina. Se armó para ganar algo, apostó por la nueva etapa de Omar Díaz ahora como entrenador. Un proyecto que terminó de cerrarse con una victoria más que merecida en la finalísima contra Centenario. que tendrá que buscar su consuelo y la rápida reacción en la Reválida, que pondrá en juego otra plaza en el máximo nivel sanjuanino.

Sarmiento campeón

Fue un día de fiesta para el fútbol zondino porque en Cuarta División, Sarmiento terminó festejando ante Centenario Olímpico en la definición del campeonato. El triunfo de Sarmiento fue 3-2 y sirvió para consolidar la presencia zondina en la categoría que en Primera está en Reválida.

La satisfacción de Omar Díaz

No fue un día más para Omar Díaz. Ahora, en la faceta de entrenador, el exdefensor de Sportivo Desamparados terminó conquistando su primer ascenso como entrenador, en su primera experiencia: "Es un regalo para mí. Los jugadores tienen todo el mérito de este logro y uno aprendió de ellos. Fuimos un equipo sólido, con números que nos respaldaban y eso tenía que terminar de consolidarse en el partido decisivo. Mis jugadores lo entendieron y eso fue decisivo para poder vencer a un gran rival en un partido que no es fácil de jugarlo y menos ganarlo", contó.