De movida, es un caso inédito. Ilógico. Hasta vergonzoso. ¿Cómo puede ser que dos equipos europeos disputen la Copa Intercontinental de hockey sobre patines? Se entiende que si es "Intercontinental" incluye en la disputa la participación de equipos de dos o más continentes, no simplemente de uno. Pues bien, ese es el caso que se hará realidad este sábado cuando el Trissino de Italia y el Valongo de Portugal se enfrenten en un partido único para determinar al campeón de la Copa Intercontinental.

De lado quedó la participación de los equipos sanjuaninos UVT y Lomas de Rivadavia, campeón y subcampeón sudamericanos, respectivamente. En realidad los sanjuaninos deberían haber sido los rivales del campeón y subcampeón europeo, pero eso quedó en la nada. Simplemente porque bajaron tanto a UVT como a Lomas ya que, dicen desde World Skate (máximo organismo del patín mundial), que la inscripción para participar en la Intercontinental no se dio en tiempo y forma.

Reglamentariamente a la World Skate no se le puede discutir, aunque el mismo organismo no permitió que se cristalizara la invitación que le hizo el Trissino de Italia a la UVT (los dos campeones) con todos los gastos pagos porque, según argumentaron, el torneo tiene que ser entre cuatro equipos y no dos y, además, acompañados por la categoría femenina. Pues bien, este sábado no habrá nada de eso. Sólo serán dos equipos los que jueguen la copa en cuestión.

La historia de la no participación de UVT y Lomas es corta y concreta. Los equipos sanjuaninos debían pagarse el pasaje a Europa, con un gasto aproximado a los 20 millones de pesos cada equipo, para más o menos unos trece pasajes por club. Difícil de juntar, más aún en "unos días", porque los portugueses que serán los locales no confirmaron hasta el mes de marzo que se hacía el certamen y de ahí dieron dos meses para que los equipos confirmaran.

Entonces ambos clubes sanjuaninos se propusieron viajar juntando por distintos medios lo que se pudiera de dinero. Es más, le pidieron ayuda al Gobierno de San Juan a través de la Secretaría de Deportes, algo que felizmente se concretó. Pero después llegó la mala noticia: World Skate comunicó que no podían participar.

"La verdad, no entiendo -dijo Carlos López, capitán de la UVT- porque Daniel Martinazzo, quien es presidente de World Skate América, estuvo en la reunión con la Secretaría de Deportes y los presidente de los dos clubes, donde se acordó todo y se reunió el dinero que hacía falta. Quedó en comunicarlo a World Skate para que entendieran el caso. Pero Martinazzo nunca más apareció. Y no nos dejaron participar cuando ya teníamos todo arreglado para el viaje. En realidad no veo que nos defiendan mucho por estos pagos...".

"Era una buena chance para ganar la Copa"

Carlos López, el capitán de UVT, dio algunos detalles sobre los equipos que iban a ser rivales de los clubes sanjuaninos y que se medirán el sábado en el Pabellón del Valongo (Portugal). "Son buenos equipos. Pero no son los monstruos de Europa como si realmente son Barcelona, Benfica, Sporting, por ejemplo".

Estos grandes no estuvieron en la Champions Europea debido a que el año pasado se separaron para disputar la Golden Cup. Por eso la final del Europeo lo jugaron Trissino (donde juega el porteño Ipiñazar y el equipo está primero en la Liga Italiana) y Valongo (están Facundo Bridge y el pibe mendocino Navarro, y el equipo ocupa actualmente el quinto lugar en la Liga portuguesa).

Ahora, este año, ya volvieron los grandes al Campeonato Europeo. Lástima que no pudiéramos ir porque era una buena chance para ganar la Copa Intercontinental".