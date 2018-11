Apoyado. Facundo Della Motta tuvo el empuje ayer de miles de personas en el autódromo. El sanjuanino buscará hoy redondear un buen fin de semana.

Facundo Della Motta (Chevrolet) hoy largará 11mo la final del TC Pista, tras haber quedado sexto en su serie, una posición que lo obligará a remontar pues aspira a lograr la mayor cantidad de puntos en su lucha por alcanzar el título en el TC Pista, que definirá a los 15 aspirantes a la corona justamente en El Villicum.



La final del TCP se largará a las 11,50 y tendrá en primera fila a los ganadores de las dos series de ayer, Juan Cruz Benvenuti (Torino) y Diego Ciantini (Chevrolet).



"Me hubiese gustado avanzar puestos en la serie (había largado sexto), pero un toque a uno de los neumáticos generó una vibración en el auto que rompió el escape. Entonces ya no pude atacar a quien venía delante mío al perder rendimiento", explicó Della Motta. Y a su vez indicó cómo espera que se dé la carrera y lo que analiza realizar.



"Creo que va a ser una final muy lineal en la primera parte, hasta la mitad de carrera más o menos. De ahí en adelante es posible que el calor y el desgaste de las gomas empiece a complicar para doblar y supongo que habrá mayor propensión al error. Por eso seguramente empezaré a atacar desde la vuelta 10 y hasta donde pueda, para tratar de finalizar lo más arriba posible. De todas maneras, terminar entre los 10 mejores no dejará de ser un buen resultado pensado en la última fecha", adelantó el sanjuanino, quien ya tiene su lugar asegurado entre Los Tres de Último Minuto que se acoplarán a los 12 de Copa de Plata en San Nicolás. Estos 15 pilotos son los que buscarán la corona 2018 del TC Pista. "Será una final larga y presumo que enredada", acotó el sanjuanino.



Della Motta, por su parte, indicó además que trabajan para mejorar el agarre del auto y poder girar con más fluidez en los sectores lentos, como entre las curvas 1 a 5 y 7 a 11, en la búsqueda del equilibrio en la puesta a punto de su auto.