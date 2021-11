Se entrena entre dos y tres horas por día en la renovada pista de La Granja. Tiene 79 años y viene de conseguir la clasificación al Mundial de Atletismo 2022 en Finlandia después de consagrarse campeón argentino master. Se trata de Ricardo Lampasona, quien demostró una vez más su vigencia e irá por quinta vez a un mundial de la disciplina que se desarrollará entre julio y agosto del año próximo.



Lampasona, que comenzó su camino en el atletismo pasados los 40 años, viene de competir recientemente en el Campeonato Argentino de atletismo para categorías Master (mayores de 35 años) disputado en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Allí se alzó con la medalla de oro en la disciplina de 2.000 metros con obstáculos y medalla de plata en salto en alto. "Fue muy lindo poder alzarme con las medallas porque si bien uno lo hace con el fin de divertirse, los obstáculos son una prueba muy difícil porque a mi edad, la mínima caída puede ocasionar graves lesiones, así que lo disfruté mucho", comentó Ricardo sobre la prueba que es su especialidad y en la que compite desde los 48 años. Con la postergación del año pasado debido a la pandemia, Lampasona dice que este año "se dejó de estar" pero fue hace unos meses que hizo el "click" y se planteó sus objetivos: "Por la pandemia nos alejamos del entrenamiento, a mi edad es más fácil ganar peso y me dejé estar, llegué a pesar 103 kilos hasta que un día dije "basta", quiero llegar al Argentino, empecé a entrenar y adelgacé 9 kilos. Fue una preparación que duró unos cuatro meses", comentó. Los entrenamientos los realiza a diario en la pista del ISEF, en "La Granja", que considera su "cuna deportiva" y su entrenador es Alejandro Ocampo. "Es un excelente profesional que nos entrena a diario, por mis tiempos laborales tengo que entrenar sin almorzar, cada entrenamiento dura dos horas y media más o menos", expresó.



Su primer mundial fue en España 1995, pero después disputó las citas ecuménicas en Finlandia, Brasil y nuevamente España. Ahora en 2022 otra vez será Finlandia el objetivo y ya lo prepara: "Tengo que llegar con 85 kilos para poder entrar entre los primeros cinco, siempre que fui terminé después de los 15, pero ahora quiero mejorar", expresó el empresario que dejó un mensaje para los adultos mayores: "La gente cree que por ser grande no puede hacer deporte y no es así. Yo gracias a Dios no tomo ni un remedio de nada y mi salud se la debo al atletismo. Hay que organizarse los tiempos pero se puede hacer la mínima actividad física aunque sea, como caminar por ejemplo", expresó el sanjuanino que tendrá seis meses para preparar su objetivo.